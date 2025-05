Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij

Emplacement du complexe: Le 1er complexe résidentiel de Sheremetyevo est situé dans le centre même de Podrezkovo, à seulement 6 minutes à pied de la gare du même nom et prévu pour l'ouverture de l'IDC-3. Le complexe est lumineux et confortable, lobby, grand fauteuil roulant, lapomowash. Grâce à la salle de bains des invités au 1er étage, les promenades seront très longues. Deux ascenseurs - passager et fret. Dans tous les bâtiments du 1er Sheremetevsky sont disposés là, et dans les bâtiments 3-5 il y a un parking souterrain. Dans le LCD 1er Sheremetyevo variété de zones et de plans. Grande cuisine-séjour: ils ont deux fenêtres ou plus. Dans tous les appartements d'une superficie de 40 mètres carrés et plus, 2 salles de bains sont conçues. Grandes loggias vitrées avec finition. Le système "Smart apartment", mis en œuvre dans le "1st Sheremetyevo". Chaque appartement dispose de détecteurs de fuite et de vannes d'arrêt avec entraînement électrique, qui bloquent indépendamment l'eau en cas d'accident. L'application mobile gère des groupes de consommateurs électriques: même si vous oubliez le fer allumé, vous pouvez l'éteindre à distance. Accessibilité des transports: - Transports publics : Aux stations de métro les plus proches - Planernaya et Voikovskaya - environ 40-50 minutes en bus. 6 minutes pour la gare "Podrezkovo" (MCD-3) - Véhicules personnels: La sortie pratique de l'autoroute de Leningrad vous permet d'accéder rapidement à la Ring Road de Moscou et au centre de Moscou, à l'autoroute à péage M11 et à l'aéroport de Sheremetyevo. 3 minutes jusqu'à la st. 10 minutes pour la route à péage M11 15 minutes pour Moscou A 20 minutes de la gare. 25 minutes avant J.-C. Glissement Infrastructure interne: Le 1er Sheremetevsky réduit non seulement le temps que vous passerez sur la route. Mais il fait aussi beaucoup pour vous assurer de conduire moins et de marcher plus souvent. Au premier étage des bâtiments seront situés les marchés frais et les points de distribution des marchés, salons de beauté et nettoyage à sec, cafés et boulangeries - tout ce qui est nécessaire de jour en jour, mais ne mérite pas un voyage séparé en voiture ou en taxi. Notre école et notre jardin d'enfants seront construits dans le quartier. L'école est conçue pour 1 100 élèves. Il aura une piscine de 25 mètres et un atrium spacieux, une médiathèque. La maternelle est conçue pour 400 enfants. Il y a un design élégant et des groupes confortables, une grande salle de gym et une salle spacieuse pour les cours de musique. Cour sans voiture. Des terrains de jeux sûrs. Le long des bâtiments, des espaces de loisirs tranquilles sont organisés : les enfants homons des carrousels éloignés et des toboggans n'atteindront pas les fenêtres des résidents. Au cours du trimestre, une route cyclable avec une navigation et un stationnement clairs pour le transport à deux roues a été conçue.