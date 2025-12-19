  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Moscou
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Leninsky District
3
Khimki Urban Okrug
1
Vidnoïe
1
Sapronovo
1
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russie
depuis
$107,901
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: Un des avantages des projets 1-DSC est les grandes loggias vitrées. Un autre avantage est le format euro équitable. L'ensemble du projet comprend un système de maison intelligente. Le paquet installé comprend: Relais WiFi pour la gestion des groupes de consommateurs,…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
depuis
$74,610
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 29–87 m²
24 objets immobiliers 24
Emplacement du complexe: Pour créer un espace harmonieux, le projet dispose de toute l'infrastructure nécessaire, allant de cours fermées avec des terrains de jeux et des aires de loisirs, une salle de sport avec mini-saunas et une salle pour enfants, à un remblai paysager, où se trouve un g…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Apartment 2 chambres
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Apartment 3 chambres
86.8
263,083
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Lioubertsy, Russie
depuis
$118,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 25
Surface 28–110 m²
38 objets immobiliers 38
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Une cour sans voitures, un endroit fermé, sûr, sécurisé avec un accès pra…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Apartment 2 chambres
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Apartment 3 chambres
77.8
255,572
Apartment 4 chambres
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Aprelevka, Russie
depuis
$105,035
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Surface 40 m²
1 objet immobilier 1
Emplacement du complexe: Un complexe résidentiel unique situé à 20 minutes de Moscou sur l'autoroute Kiev et entouré de forêt vierge. En Avril Park il est facile de profiter de la vie dans la nature sans renoncer au niveau habituel de confort. Ceci est possible en raison de la combinaison un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.3
146,254
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russie
depuis
$83,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 24
Surface 23–113 m²
241 objet immobilier 241
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Apartment 2 chambres
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Apartment 3 chambres
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Apartment 4 chambres
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russie
depuis
$122,496
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 9
Emplacement du complexe: Sentez la beauté de la vie dans une petite ville européenne sans aller à Moscou. Ici tout est proche et pensé pour vous: magasins, boulangeries, blanchisseries, pharmacies et salons de beauté à distance de marche. La disponibilité de cellier vous permettra de mainten…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russie
depuis
$80,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 24
Emplacement du complexe: Le 1er complexe Donskoy est situé à 7 km de la route de Moscou le long de l'autoroute M-4 Don. Il combine tous les avantages d'un environnement urbain confortable et environnement naturel. Le projet est un pourcentage assez important d'appartements faisant face à 2-3…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Khimki, Russie
depuis
$89,625
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Emplacement du complexe: Le 1er complexe résidentiel de Sheremetyevo est situé dans le centre même de Podrezkovo, à seulement 6 minutes à pied de la gare du même nom et prévu pour l'ouverture de l'IDC-3. Le complexe est lumineux et confortable, lobby, grand fauteuil roulant, lapomowash. Grâc…
Développeur
ГК "ФСК"
