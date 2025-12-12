  1. Realting.com
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 20–123 m²
304 objets immobiliers 304
L'art d'une vie heureuse La base du projet – le mode de vie des pays nordiques, qui sont toujours à la pointe de la « notation du bonheur ». L'écran LCD « Scandinavie » est construit à la frontière du parc forestier Butov dans la partie écologique du sud-ouest de Moscou, pour ceux qui choi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Apartment 2 chambres
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Apartment 3 chambres
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Apartment 4 chambres
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Apartment 5 chambres
123.0
537,819
Développeur
A101
