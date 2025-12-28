  1. Realting.com
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$74,036
L'année de construction 2025
Le Zen de la grande ville Le nouveau quartier Zen Quarters est en cours de construction au sud-ouest de la capitale, le long du littoral pittoresque de l'étang Ivanovsky et de la rivière Varvarka. Le projet est basé sur la « combinaison de l'incongru », l'harmonie du simple et du raffiné, d…
Développeur
A101
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russie
depuis
$153,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Emplacement du complexe: Dans le complexe résidentiel de confort-plus classe "1st Yasenevsky" les avantages de deux styles de vie sont disponibles. Après tout, à distance de marche du métro, une école avec une piscine de 25 mètres et un cluster informatique et en même temps jusqu'à 63 hectar…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
corner of Barcelona in Moscow Spanish districts „ ” separate and quiet residential complex – br / br /> A second district of the project is currently being built with residential buildings - and Business Class -, shops, cafes, household services, kindergartens and a large educational compl…
Développeur
A101
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Kommunarka, Russie
depuis
$119,740
L'année de construction 2022
Surface 20–121 m²
641 objet immobilier 641
Vivez ! Travail ! Repose-toi ! Le quartier résidentiel « Prokshino est situé au bord d'un grand étang, à 500 m d'une station de métro existante. La côte court presque un kilomètre le long des maisons. A proximité se trouve une grande entreprise - un quart avec un centre commercial et des spo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.2 – 57.1
147,461 – 315,435
Apartment 2 chambres
33.9 – 92.5
211,795 – 373,777
Apartment 3 chambres
56.5 – 90.1
302,242 – 477,739
Apartment 4 chambres
66.5 – 120.5
319,490 – 570,323
Développeur
A101
