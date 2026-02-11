  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Guryevsk
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
21
Kaliningrad
19
District fédéral du Nord-Ouest
27
Oblast de Léningrad
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Guryevsk, Russie
depuis
$52,653
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Confort dans le quartier résidentiel - Projet River Park - à Guryevsk près de Kaliningrad dans une zone favorable et écologique. Le concept architectural unique du projet combine harmonieusement les tendances architecturales modernes avec des éléments classiques. Charme et beauté particulier…
Agence
Westdream
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller