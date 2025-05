Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj

Emplacement du complexe: Le 1er complexe Donskoy est situé à 7 km de la route de Moscou le long de l'autoroute M-4 Don. Il combine tous les avantages d'un environnement urbain confortable et environnement naturel. Le projet est un pourcentage assez important d'appartements faisant face à 2-3 côtés du monde. Les sections de Beacon forment une forme L visuelle dans les bâtiments, qui donne la structure et le rythme des volumes. Différents niveaux de bâtiments travaillent également sur le sentiment de dynamique. La palette de couleurs chaudes des façades reflète la nature du Don. Dans la soirée, les maisons sont transformées grâce à l'éclairage architectural, se distinguant favorablement sur le fond urbain. La nature a un effet positif sur une personne à tous les niveaux de perception : vision, odeurs, sons, sensations tactiles. Non loin de l'écran LCD Premier Donskoï: parc Ermolinsky, parc forestier Vidnovsky, parc Zhukovsky. Accessibilité des transports: Le complexe est idéalement situé à 7 km de la Ring Road de Moscou le long de l'autoroute M-4 Don (via Vidnoye). La distance jusqu'à Kashirskoye autoroute est de 12 km. Pour se rendre au métro et au centre de Moscou permet un réseau développé de voies de transport public terrestre. La gare actuelle Kalinin Paveletsky direction en 15-17 minutes à pied (dans le futur IDC-5). Infrastructure interne: Le premier projet Donskoy est adjacent au quartier en développement rapide, dont la principale infrastructure s'est déjà développée. Dans la construction de complexes résidentiels modernes dans le quartier il y a des avantages: un environnement urbain réfléchi et confortable est formé ici. Quant à l'infrastructure interne, le quartier aura ses propres 2 jardins d'enfants municipaux et une école, ce qui aidera à combiner l'agréable avec l'utile. Le territoire du complexe est imprégné d'un réseau de routes piétonnes pittoresques qui vous permettent d'accéder à n'importe quel coin de la région. Les principaux itinéraires, comme d'habitude, sont le commerce. Ils passent le long des magasins, cafés et autres représentants du commerce et sont séparés de la chaussée par un "phyto" vert - un mur. Également à travers la rivière Kupelinka et l'étang Pugovitchinsky avec un arrangement écologique de son propre remblai. Parmi les grandes installations sociales, il y a une clinique et un centre commercial avec une zone adjacente pour les événements publics. Le confort commence par une entrée réfléchie. Les entrées sont remplies de lumière grâce à un vitrage solide. L'entrée est de la rue et de la cour.