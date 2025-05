Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij

Emplacement du complexe: L'ensemble du quartier est conçu dans le concept de "no cars". Les voitures garées ne gâtent pas le paysage, et les parents n'ont pas à s'inquiéter de déplacer les enfants autour du bloc. Le territoire du complexe est le royaume des piétons. Que devriez-vous faire si vous avez quelque chose de grand ? Le problème est résolu par des entrées qui ouvrent l'accès au bâtiment depuis l'extérieur du complexe. Le passage vers les maisons est organisé le long du contour extérieur du microdistrict. Des places pour les voitures sont réservées sur 7 étages du parking au sol et dans le parking souterrain du 6ème bâtiment. L'ordre et la sécurité sont surveillés de près par de nombreuses caméras. L'environnement sans obstacles facilite le déplacement des jeunes parents en fauteuil roulant, des jeunes enfants et des résidents handicapés. Accessibilité des transports: Le 1er Payerevsky est situé à New Moscow, à seulement 2 km de Moscou Ring Road et à 5 minutes à pied du métro Payerevo. Si vous conduisez, il est pratique pour vous d'aller à la grande vitesse de l'autoroute Kiev. Tu ne conduis pas de voiture ? Station de métro et de bus à distance de marche. Près du métro est l'un des plus grands centres commerciaux de New Moscow "Salaris". Cela signifie que toutes sortes de shopping et de divertissement pour toute la famille sont également à proximité. Véhicules personnels: Vers l'autoroute Kiev - 0.2 km À MKAD - 2,4 km Vers l'autoroute Kaluga - 5 km Vers Leninsky Prospekt - 3.2 km Transports publics: A la station de métro "Salaryevo" - 7 minutes à pied Aux arrêts du transport terrestre - 5-10 minutes à pied Vers Leninsky Prospekt en bus - 10 minutes Infrastructure interne: Dans la cour il y a une atmosphère légère et insouciante. Sur les côtés il ya des boutiques locales préférées où vous pouvez acheter des produits essentiels, des cafés où il est agréable de s'asseoir avec des amis, et des points de café. Sur le boulevard, vous pouvez regarder une exposition de rue, jouer aux échecs avec les voisins et balancer sur la balançoire légère. Les enfants grandissent rapidement, et maintenant la question de la maternelle se pose. Sur le territoire il y a un jardin moderne avec 225 places. De la maternelle, l'enfant passe en douceur à sa propre école municipale, conçue pour 450 places. Construit sur un projet individuel, il correspond au concept esthétique et amical de l'écran LCD. Le complexe est adjacent à la zone où il y a déjà une infrastructure établie et développée. Les boutiques, les centres de fitness ou les cafés sont facilement accessibles à pied et les parcs à proximité peuvent être accessibles en vélo ou en scooter. A distance de marche est le centre commercial "Salaris". Une variété de magasins, salons de beauté, cafés et restaurants peuvent être appelés la principale dans la palette de divertissements.