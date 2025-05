Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab

Emplacement du complexe: Pour créer un espace harmonieux, le projet dispose de toute l'infrastructure nécessaire, allant de cours fermées avec des terrains de jeux et des aires de loisirs, une salle de sport avec mini-saunas et une salle pour enfants, à un remblai paysager, où se trouve un grand centre de jeux avec un parcours de marche et un barbecue. La hausse favorable du vent et le manque de production affectent la qualité de l'air. L'eau et la nature calment et énergisent. Accessibilité des transports: A 30 m du territoire du complexe résidentiel il y a des arrêts de transports en commun, d'où vous pouvez vous rendre aux gares les plus proches Sanino (5 min.), Krekshino (7 min.) et Zhavoronki (7 min.), et en 10 minutes - arrêts des routes allant aux stations de métro Payarevo et Park Victory. Le congrès sur l'autoroute de Minsk est situé à 700 m de l'écran LCD. Infrastructure interne: Dans le cadre de ce projet, un jardin d'enfants municipal et une école d'enseignement général, un complexe administratif et ménager seront construits (boutiques à domicile, points de services ménagers, street-retail, un café, un café, une pharmacie, ainsi qu'un centre de shopping et de divertissement multifonctionnel avec un FOK et une clinique ambulatoire. Pour la commodité et le confort des résidents, lorsque tout est à portée de main, nous avons placé une salle de sport gratuite avec vestiaires et mini-saunas dans l'écran LCD. Vous pouvez venir ici seul ou avec un formateur personnel pour la formation fonctionnelle. Pour les enfants, une salle de jeu est équipée de nombreux jeux d'histoire en développement, ainsi que diverses chambres d'escalade. Cette chambre pour enfants convient également pour célébrer l'anniversaire de l'enfant.