  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Casa rural Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Casa rural Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$1,526
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28568
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljena trosobna kuca, povrsine 135m2, na placu od 600m2, u naselju Murtovina, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke. Dobro je povezana sa glavnim saobraćajnicama i nalazi se u blizini svih sadržaja neophodnih za život. Izdaje se na duzi vrmeneski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Cabaña Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Cabaña Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Estados Unidos
de
$184,257
Cabaña Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Está viendo
Casa rural Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,526
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Mostrar todo Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Estados Unidos
de
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Cabaña Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Mostrar todo Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
A luxuriously furnished house for rent, covering an area of 360m2, located in Gorica C. Layout: Basement: office, laundry room, toilet, and garage with one parking space. Ground floor: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, terrace, and toilet. First floor: en…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones