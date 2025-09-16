  1. Realting.com
  4. Casa rural Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Casa rural Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Miami, Estados Unidos
$184,257
4
ID: 28795
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na placu postoji nezavrsen pomocni objekat 25m². Sa placa moze da se izadje na rijeku Zetu.    

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Cabaña Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$352,083
Cabaña House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Cabaña Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Estados Unidos
de
$152,569
Cabaña Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Cabaña Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Estados Unidos
de
$1,643
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Mostrar todo Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Cabaña Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, Estados Unidos
de
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Cabaña Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,347
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struk…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
