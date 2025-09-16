  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Budva

Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Budva

Miami, Estados Unidos
de
$7,042
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28681
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju dvosoban stan u Pržnu. 🌊 Stan je po strukturi dvosoban i ima 67m2  i 60m2. Nalazi se na trećem spratu, a u cijenu je uključeno i pripadajuće parking mjesto. Udaljenost od plaže na manje od 2 minuta hoda.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Estados Unidos
de
$184,844
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Estados Unidos
de
$25,819
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,582
Está viendo
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$7,042
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Estados Unidos
de
$82,153
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Estados Unidos
de
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones