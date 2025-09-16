Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Miami, Estados Unidos
de
$1,408
;
10
ID: 28656
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built building that has an elevator and whose entrance is regularly maintained. There is an option to rent a garage space. It is for rent for a longer period with a required deposit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
