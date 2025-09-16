Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici.
Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces.
It has a multi-split system.
It is located in a newly built building that has an elevator and whose entrance is regularly maintained.
There is an option to rent a garage space.
It is for rent for a longer period with a required deposit!
