Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$129,097
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28833
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto je povezano sa liftom. A new one bedroom apartment of 51m2 with a garage space in the Dadi building at the Old Airport is for sale. It is located on the second floor of the building, east orientation. It is distinguished by an excellent structure, a new kitchen that has a pantry, a large bedroom. Close to all important facilities. The garage is connected to the elevator.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$7,042
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$275,212
Barrio residencial Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$123,229
Barrio residencial Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$293,403
Está viendo
Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$129,097
