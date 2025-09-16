Barrio residencial Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova.
Garažno mjesto je povezano sa liftom.
A new one bedroom apartment of 51m2 with a garage space in the Dadi building at the Old Airport is for sale. It is located on the second floor of the building, east orientation. It is distinguished by an excellent structure, a new kitchen that has a pantry, a large bedroom. Close to all important facilities.
The garage is connected to the elevator.
