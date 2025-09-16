  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$822
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28551
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2, na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   U cijenu najma uracunati su troskovi interneta, kablovske televizije, kao i jedno privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$2,934
Barrio residencial Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$221,813
Barrio residencial Two bedroom apartment in Igalo
Miami, Estados Unidos
de
$184,844
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$822
Barrio residencial Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Estados Unidos
de
$404,896
Está viendo
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$822
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Mostrar todo Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Estados Unidos
de
$25,819
An apartment of 100m2 is available for sale. It is located in an excellent location, on 4. Jula Street in the Zetagradnje building. The price includes two garage spaces as well as a storage room of 8m2
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicn…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones