  4. Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat

Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat

Miami, Estados Unidos
$126,750
4
ID: 28448
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od dva mjeseca.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
de
$2,699
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
de
$144,354
Barrio residencial Two bedroom apartment in Igalo
de
$184,844
Barrio residencial Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
de
$82,153
Barrio residencial
de
$7,042
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
de
$126,750
Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
de
$1,056
Izdaje se lijepo opemljen jednosoban stan, površine 57m2,  smješten na četvrtom spratu stambene zgrade, u Budvi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakod…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
de
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
de
$4,108
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
