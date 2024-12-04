  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Comodidades Exclusivas y Plan de Pagos en JVT Dubai

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Comodidades Exclusivas y Plan de Pagos en JVT Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$713,400
;
17
Dejar una solicitud
ID: 27638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    40

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo con Plan de Pago Flexible en Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad residencial bien planificada y familiar desarrollada por Nakheel, estratégicamente ubicada entre Sheikh Mohammed Bin Zayed Road y Al Khail Road. Conocida por su ambiente tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna, JVT ofrece una combinación de villas, casas adosadas y edificios de apartamentos de baja altura. Los residentes disfrutan de un estilo de vida equilibrado con fácil acceso a escuelas, comercios, restaurantes y áreas recreativas. Su ubicación céntrica garantiza conectividad rápida a destinos principales como Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers y Downtown Dubai, siendo una opción popular tanto para usuarios finales como para inversionistas que buscan valor a largo plazo en un vecindario en crecimiento y bien establecido.

Los apartamentos en venta en Jumeirah Village Triangle están convenientemente situados a solo 4 minutos de escuelas y hospitales, 7 minutos del Dubai Miracle Garden, 15 minutos de Dubai Hills Mall, 17 minutos de Jumeirah Golf Estates, 20 minutos de Bluewaters Island y JBR, 23 minutos de Palm Jumeirah, 26 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai.

El proyecto presenta un diseño arquitectónico impactante compuesto por dos torres escultóricas que se elevan en una sinfonía de líneas y luz, que encarnan tanto una estética audaz como una elegancia emocional. El exterior está definido por una forma radial que captura el movimiento, mejorada con acabados premium como madera de roble, latón cepillado, porcelanato de travertino y una malla de vidrio distintiva. Una torre incluye 1 sótano, planta baja, 4 niveles de podio, 40 pisos residenciales y 2 niveles mecánicos; la segunda torre cuenta con 2 sótanos, planta baja, 4 niveles de podio, 34 pisos residenciales y 2 niveles mecánicos. Los residentes disfrutan de una gama excepcional de comodidades diseñadas para el bienestar, el ocio y la vida moderna. Estas incluyen un vestíbulo lujoso, gimnasio y centro de fitness totalmente equipados, cancha de paddle, pista para correr y una terraza para piscinas con playa artificial. Las familias se benefician de áreas de juegos infantiles húmedas y secas dedicadas, mientras que algunos apartamentos en las terrazas del cielo cuentan con piscinas privadas con vistas panorámicas al skyline. El proyecto también incorpora espacios recreativos ajardinados y locales comerciales en el sitio, fomentando una atmósfera comunitaria vibrante y autosuficiente en el corazón de Jumeirah Village Triangle.

El proyecto ofrece un interior refinado donde la elegancia contemporánea se une con el diseño funcional en una amplia selección de residencias, que incluyen estudios y unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Cada residencia está cuidadosamente diseñada con distribuciones espaciosas, ventanas de piso a techo y una paleta sofisticada de texturas y acabados que crean un ambiente sereno y lujoso. Algunas unidades seleccionadas de 2, 3 y 4 dormitorios tienen el privilegio raro de piscinas privadas en amplios balcones, proporcionando una experiencia de vida exclusiva estilo resort. Los interiores vienen completamente equipados con armarios empotrados y electrodomésticos modernos en la cocina, garantizando estilo y conveniencia. La atención al detalle se evidencia en cada rincón, desde el uso de materiales premium como la madera de roble y el latón cepillado, hasta la iluminación cuidadosamente seleccionada y el flujo del espacio que mejora la vida cotidiana. Esta combinación de confort, diseño y practicidad convierte cada hogar en un santuario privado dentro de un entorno urbano vibrante.


DXB-00272

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Marriott Executive Towers
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$552,262
Complejo residencial Mandarin Oriental Residences
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,80M
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,283
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,000
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$195,420
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Comodidades Exclusivas y Plan de Pagos en JVT Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$713,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$343,562
La residencia cuenta con tiendas, sala de estar, parque infantil y piscina, piscina infinita, miradores, pistas de footing, pista de tenis, jardines, zona de coworking, centro de fitness, baño de vapor y sauna, cine al aire libre.Terminación - 1o trimestre de 2027.Instalaciones y equipos en …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,283
11 Hills Park by TownX es un prestigioso complejo residencial que llevará su estilo de vida de Dubai a nuevas alturas. Situado en una zona ecológica y verde, rodeado de parques y pintorescos paisajes, el proyecto crea un ambiente único de confort en el corazón de una ciudad dinámica.Modernos…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$178,282
Ofrecemos amplios apartamentos con balcones y una vista panorámica de la ciudad.La residencia cuenta con parques y céspedes, piscina, gimnasio moderno, sauna y baño de vapor, un gran aparcamiento, juegos infantiles, pistas de tenis, una escuela.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondic…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones