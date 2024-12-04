  1. Realting.com
Complejo residencial New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,81M
;
7
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Sobre el complejo

Imagínese su mañana, comenzando con la vista de los paisajes esmeralda de uno de los campos de golf más prestigiosos de Dubai, donde el silencio sólo se interrumpe por el frotamiento de hojas y la conmoción suave de una bola contra un mashie. D-Villas es una encarnación de lujo y coziness en el corazón de la emblemática comunidad Jumeirah Golf Estates, donde la vida está llena de armonía, estilo y comodidad perfecta. El esplendor arquitectónico cumple con la funcionalidad refinada aquí: espaciosos interiores con techos altos, diseños pensados y jardines privados.

Los residentes de D-Villas tienen acceso a la infraestructura, que ocupa el segundo lugar: dos campos de golf de campeonato, Tommy Fleetwood Golf Academy y Tennis 360 Academy, moderno club Jumeirah Golf Estates con excelentes restaurantes y elegantes áreas de salón, así como spa y centros de bienestar. Para los entusiastas del exterior, hay una piscina, parques pintorescos y pistas de footing, y para el confort cotidiano - tiendas, supermercados y dos amplios centros comerciales directamente en la comunidad.

Amenities:

  • dos campos de golf de campeonato
  • Tommy Fleetwood Golf Academy
  • Tennis 360 Academia
  • Jumeirah Golf Estates clubhouse
  • restaurantes finos
  • Centros de spa y bienestar
  • piscinas
  • parques y pistas de correr
  • tiendas y supermercados
  • dos centros comerciales

Terminación - 4o trimestre de 2029.

Plan de pago: 60/40

Características de los planos

Electrodomésticos de cocina incorporados

Ubicación e infraestructura cercana

El complejo tiene una ubicación perfecta: a pocos minutos de los principales lugares de interés y zonas de negocios de Dubai, y rodeado de tranquilidad y vegetación. Jumeirah Golf Estates es considerado acertadamente uno de los mejores lugares de la ciudad.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

