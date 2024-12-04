Complejo residencial Azizi Grand

¡Apartamentos en el complejo de lujo Azizi Grand en Dubai Sports City! ¡Cocina totalmente amueblada! Buena opción para inversión! ¡Ingresos por alquiler desde $1000 por mes!
Fecha de finalización: 4 metros cuadrados. 2024
Infraestructura: gimnasio, zona de barbacoa, SPA, parque infantil, piscina exterior a nivel del podio, campo de fútbol, jardines en la azotea del podio, seguridad 24 horas, videovigilancia 24 horas , sistema de aire acondicionado central.
Ubicación:
Azizi Grand tiene una excelente ubicación. Desde el complejo, en sólo 1-2 minutos se puede acceder a la carretera Sheikh Mohammed Bin Zayed, que proporciona fácil acceso a cualquier zona de Dubai. La parada de transporte público más cercana en Sports City, Golf Tower 2 del Azizi Grand, tarda unos 15 minutos. Para llegar a Palm Jumeirah o Sufouh Beach, los residentes tendrán que pasar entre 15 y 20 minutos en la carretera.
Plan de pago:
10% - reserva
20% - en construcción
70% - al finalizar en diciembre de 2024
¡La disponibilidad de los apartamentos disponibles se proporcionará a pedido!
¡Llame o escriba, estaremos encantados de asesorarlo de forma gratuita! ¡Le proporcionaremos opciones de diseño!