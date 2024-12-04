  1. Realting.com
Complejo residencial Azizi Grand

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,027
;
8
ID: 16380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/3/24

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    14

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

¡Apartamentos en el complejo de lujo Azizi Grand en Dubai Sports City! ¡Cocina totalmente amueblada! Buena opción para inversión! ¡Ingresos por alquiler desde $1000 por mes!

Fecha de finalización: 4 metros cuadrados. 2024

Infraestructura: gimnasio, zona de barbacoa, SPA, parque infantil, piscina exterior a nivel del podio, campo de fútbol, ​​jardines en la azotea del podio, seguridad 24 horas, videovigilancia 24 horas , sistema de aire acondicionado central.

Ubicación:
Azizi Grand tiene una excelente ubicación. Desde el complejo, en sólo 1-2 minutos se puede acceder a la carretera Sheikh Mohammed Bin Zayed, que proporciona fácil acceso a cualquier zona de Dubai. La parada de transporte público más cercana en Sports City, Golf Tower 2 del Azizi Grand, tarda unos 15 minutos. Para llegar a Palm Jumeirah o Sufouh Beach, los residentes tendrán que pasar entre 15 y 20 minutos en la carretera.

Plan de pago:
10% - reserva
20% - en construcción
70% - al finalizar en diciembre de 2024
¡La disponibilidad de los apartamentos disponibles se proporcionará a pedido!
¡Llame o escriba, estaremos encantados de asesorarlo de forma gratuita! ¡Le proporcionaremos opciones de diseño!

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
