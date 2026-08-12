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Casas del mar en Venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

;
Business Bay
5
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38 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$8,96M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
Apartamentos de lujo con opciones de pago a plazos en una residencia en Dubai El lujoso proy…
$34,47M
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
Piso 13/18
Apartamentos de diseño Cavalli con piscina privada y jardín en Dubai, Al Safa Al Safa es una…
$11,31M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$3,84M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 52
Elegantes Apartamentos con Vistas Panorámicas en Palm Jumeirah, Dubái Ubicado en una prestig…
$2,22M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 927 m²
Piso 48/50
Propiedades únicas diseñadas por Cavalli con vistas al mar en el puerto de Dubai El puerto d…
$19,95M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3 - SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo comple…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 426 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Nice   — Part of the family community   DAMAC Lagoons, reminiscent of the French Riviera wit…
$464,470
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA WITH EMAARtalia   at   The   Tal   and mdash;   is a new project by E…
$336,508
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 353 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 705 m²
Estamos encantados de ofrecer esta increíble casa de 4 dormitorios en jumeirah. CARACTERÍSTI…
$1,77M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 266 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Villa 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 1
1 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$151,370
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Casa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 2 044 m²
Áreas de comedor:a ) Gran comedor formal, planta baja con libro combinado y ldquo; Calacatta…
$30,12M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 443 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 675 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$1,99M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 561 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 703 m²
Espléndida propiedad en venta.. La mayor inversión en el mercado de Dubai La entrega será en…
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 700 m²
Estamos orgullosos de anunciar la venta de 3 bed     casa adosada en Sur La Mer. ¿Alguna vez…
$1,28M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
Número de plantas 2
$427,159
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 463 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
4 - TILALA DE ESPAL CON NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   y mdash; y nbsp; Un increíble proyecto…
$1,24M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo complej…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 287 m²
Número de plantas 3
Nice   & mdash; Parte de la comunidad familiar y nbsp; DAMAC Lagoons, que recuerda a la Rivi…
$587,802
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Tipos de propiedades en Dubái

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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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