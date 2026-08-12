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Mansiones en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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10 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 805 m²
Número de plantas 4
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Casa grande 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 643 m²
Número de plantas 4
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Casa grande 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 410 m²
Número de plantas 4
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Casa grande 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 11
Área 2 335 m²
Número de plantas 4
Mansiones de ultralujo con piscina privada, spa y cine en Dubái. Ubicadas en el prestigioso …
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Casa grande 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 005 m²
Debido a este pedazo de paraíso en el proyecto más impresionante en Palm Jumeirah donde el p…
$14,25M
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Casa grande 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Área 2 197 m²
Número de plantas 3
$18,12M
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Casa grande 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 708 m²
Número de plantas 12
$35,62M
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Casa grande 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 761 m²
Número de plantas 12
$32,88M
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Casa grande 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 369 m²
Deja que la vida comience en Jouri Hills, la última fase en la enorme popular comunidad Jume…
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Casa grande 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Área 1 932 m²
Invertir en bienes raíces en Dubái: récord de ganancias y seguridad garantizada!- No sujeto …
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