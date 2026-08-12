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Dúplex en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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31 propiedad total found
Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$8,96M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 152 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Piso 23/38
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con un Plan de Pago Ventajoso en JVC, Dubái Ubicado en el …
$1,12M
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Piso 7/14
Apartamentos y Dúplex de Lujo Inspirados en un Bosque en Dubái El visionario destino de Lege…
$1,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 22/42
Apartamentos de lujo con varias opciones en Jumeirah Village Circle, Dubái El proyecto está …
$889,060
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 62/63
Apartamentos amueblados con plan de pago posterior a la entrega en JVC Dubái Jumeirah Villag…
$735,495
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Número de plantas 16
Apartamentos Asequibles con Vista al Golfo en Jebel Ali, Dubái El proyecto se encuentra en J…
$1,49M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Piso 2/10
Impresionantes Apartamentos con Vista al Lago en un Proyecto de Uso Mixto en Dubái Ubicado e…
$667,373
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 441 m²
Travestido para mostrar este DUPLEX de tres habitaciones en SLS Residences The Palm, un reci…
$7,37M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
Apartamentos de lujo con opciones de pago a plazos en una residencia en Dubai El lujoso proy…
$34,47M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 291 m²
Número de plantas 14
Apartamentos y Dúplex de Lujo Inspirados en un Bosque en Dubái El visionario destino de Lege…
$1,13M
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
Piso 13/18
Apartamentos de diseño Cavalli con piscina privada y jardín en Dubai, Al Safa Al Safa es una…
$11,31M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Piso 41/44
Apartamentos exclusivos completamente amueblados con cuotas en Dubai Marina Dubai Marina es …
$1,54M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 47/54
Apartamentos completamente amueblados con plan de pago posterior a la entrega en Dubai Motor…
$1,06M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Augusta by Nshama in Town Square DubaiAugusta: Una vida dinámica en armonía con la naturalez…
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 584 m²
DAMAC Bay 2 es la colección Skycrest ultra lujosa, donde se pueden encontrar dúplex de marca…
$7,95M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Piso 26/27
Propiedades de lujo totalmente amuebladas y smart con comodidades centradas en el bienestar …
$1,40M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 932 m²
Piso 21/23
Apartamentos de ultra lujo con servicios de clase mundial en Business Bay, Dubái Los apartam…
$21,89M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 16
Apartamentos Asequibles con Vista al Golfo en Jebel Ali, Dubái El proyecto se encuentra en J…
$779,371
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 52
Elegantes Apartamentos con Vistas Panorámicas en Palm Jumeirah, Dubái Ubicado en una prestig…
$2,22M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 236 m²
Número de plantas 10
Pisos de lujo con detalles de marca Versace en Al Sufouh El codiciado destino de estilo de v…
$1,49M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 311 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 927 m²
Piso 48/50
Propiedades únicas diseñadas por Cavalli con vistas al mar en el puerto de Dubai El puerto d…
$19,95M
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Dúplex 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 25
Apartamentos de marca LUX totalmente amueblados con plan de pago flexible en Business Bay Ub…
$6,02M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 630 m²
Número de plantas 42
Apartamentos de lujo en un proyecto arquitectónico emblemático en Downtown Dubái Ubicado en …
$11,23M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 588 m²
Piso 1/4
Jumeirah Asora Bay — A Limited Collection of Seaside Luxury ResidencesDescubra el pináculo d…
$12,25M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 363 m²
Situado en el corazón de una de las comunidades más prestigiosas de Dubai, este elegante dúp…
$2,79M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 443 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 921 m²
Número de plantas 9
Disfruta frente al mar viviendo en Palm JumeirahEl complejo de Ocean House albergará apartam…
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
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