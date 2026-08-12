Áticos en Venta Ucrania

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Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 989 m²
Piso 7/3
Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
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Ático Ático 4 habitaciones en Óblast de Odesa, Ucrania
Ático Ático 4 habitaciones
Óblast de Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 340 m²
Piso 9/10
Penthouse Premier Class - Arcadia "Arkadiev Palace"340 m2 de lujo absoluto. Una vista del ma…
$850,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 16/17
✨ Excelente ático con el sistema "Smart House" en el complejo residencial "Army" ??Ponemos a…
$330,000
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