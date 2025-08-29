Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Comercial
  4. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Ucrania

bienes raíces comerciales
1245
restaurantes
7
hoteles
9
oficinas
53
Mostrar más
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Edificio rentable en Óblast de Odesa, Ucrania
Edificio rentable
Óblast de Odesa, Ucrania
El edificio de fachada en el corazón de Odessa – una oportunidad de inversiónOfrecemos una p…
$951,356
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir