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Locales comerciales en venta en Ucrania

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Odesa
698
Óblast de Odesa
979
Lymanka
21
Óblast de Ivano-Frankivsk
16
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1 024 propiedades total found
Private Ownership en Odesa, Ucrania
Private Ownership
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
Número de plantas 8
Multifuncional Premium Edificio en venta en Odesa Central, UcraniaUna rara oportunidad para …
$9,00M
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De inversiones en Novovolynsk, Ucrania
De inversiones
Novovolynsk, Ucrania
🔥 Venta de 5 ha complejo de propiedades 🔥con ferrocarril privado, despacho aduanero y logíst…
$1,39M
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Propiedad comercial 7 700 m² en Baryshivka, Ucrania
Propiedad comercial 7 700 m²
Baryshivka, Ucrania
Área 7 700 m²
La venta de una fábrica de polímeros (6.5 ha, coche 3.4 MW) es un activo estratégico. ¿Busc…
$2,50M
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Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
37926 Venta de oficina en Kadorr City, 62 Perlas Centro de negocios en la calle. Krasnov Of…
$59,000
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Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
9570 Ofrecemos para la venta un negocio listo en el Centro Odessa en la calle Ekaterinskaya.…
$420,000
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Propiedad comercial 100 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
24452. Vender un negocio de alquiler existente en el complejo residencial de Arcadia South P…
$120,000
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Restaurante, cafetería 889 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 889 m²
Odesa, Ucrania
Área 889 m²
El formato exclusivo que aparece en el mercado es raramente: un nuevo edificio independiente…
$2,50M
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Propiedad comercial 8 500 m² en Teplodar, Ucrania
Propiedad comercial 8 500 m²
Teplodar, Ucrania
Área 8 500 m²
3063. Ofrecemos a la venta una base industrial en Teplodar. El área total es de 8.500 metros…
$850,000
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Propiedad comercial 185 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 185 m²
Odesa, Ucrania
Área 185 m²
25017... Venderé una casa de 2 pisos (sports hall) con un garaje, equipado como gimnasio, re…
$60,000
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Propiedad comercial 1 700 m² en Fontanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 700 m²
Fontanka, Ucrania
Área 1 700 m²
12743. Objeto con fachada en la carretera Odessa-Sur, ubicación con vista al mar. Parcela de…
$690,000
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Oficina 42 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 42 m²
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
23143 Venderé locales para una oficina, una escuela de desarrollo, una escuela de idiomas en…
$27,300
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Propiedad comercial 88 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 88 m²
Odesa, Ucrania
Área 88 m²
33426 En venta local comercial en el complejo residencial Aqua Marin en 16 pt. Fuente. Situa…
$88,300
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Oficina 770 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 770 m²
Odesa, Ucrania
Área 770 m²
8295. Ofrecemos para la venta, un edificio separado, de 2 plantas, nueva construcción, en el…
$770,000
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Propiedad comercial 3 500 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 3 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 500 m²
No. 3067 Ofrecemos a la venta un complejo de almacenes en el centro geográfico de Odessa, ce…
$620,000
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Propiedad comercial 30 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 30 m²
Odesa, Ucrania
Área 30 m²
22993 Ofrecemos para la venta de locales comerciales en la calle de Heroes de Defensa de Ode…
$20,000
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Oficina 58 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 58 m²
11171 Vendo la zona comercial en el complejo residencial Graf en el Pedagogical. Zona total …
$105,000
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Propiedad comercial 38 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 38 m²
Odesa, Ucrania
Área 38 m²
8280 Estoy ofreciendo a la venta un edificio en ruinas. Situación del apartamento en el suel…
$43,000
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 97 m²
36158. Espacio de oficina en Novoselsky Street está a la venta. Superficie total de 97 m2. …
$42,500
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Propiedad comercial 684 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 684 m²
Odesa, Ucrania
Área 684 m²
15845 Vendo un hotel en el mismo centro de la ciudad. 2a y 3a planta de una casa real histór…
$1,10M
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Oficina 33 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 33 m²
13306. En venta oficina en un nuevo complejo residencial "ItTown" de la empresa Espacio en e…
$42,500
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Propiedad comercial 1 600 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 600 m²
9066. Ofrecemos a la venta una base de producción y almacén en Lenposelka. El área total es …
$500,000
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Propiedad comercial 115 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 115 m²
Odesa, Ucrania
Área 115 m²
No. 3494. Ofrecemos a la venta una sala de fachada en una zona ocupada de la ciudad en la ca…
$345,000
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Propiedad comercial 222 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 222 m²
Odesa, Ucrania
Área 222 m²
36131 Venta de locales comerciales en la Avenida Shevchenko, distrito de Primorsky. La supe…
$60,000
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Otro 750 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 750 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 750 m²
Prepare un nuevo hotel cerca de Bukoville, unas vacaciones, a través de la primera salida, 7…
$1,29M
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Propiedad comercial 202 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 202 m²
Odesa, Ucrania
Área 202 m²
2136. Ofrecemos a la venta una sala de fachada en el centro de la calle Shchepkin. El área t…
$350,000
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Propiedad comercial 85 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 85 m²
Odesa, Ucrania
Área 85 m²
35281. En venta local comercial en LCD "7 Samurai". Ofrecemos un negocio listo - un salón d…
$65,000
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Propiedad comercial 1 712 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 712 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 712 m²
9573. Ofrecemos a la venta un complejo de estructuras para cualquier tipo de actividad comer…
$500,000
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Propiedad comercial 2 040 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 2 040 m²
Odesa, Ucrania
Área 2 040 m²
No. 1249 Complejo de estructuras con una superficie de 2040 metros cuadrados situado en una …
$800,000
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Propiedad comercial 1 354 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 354 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 354 m²
12748. Un edificio separado en la calle Kosovskaya. Superficie total de 1354 m2. Calefacción…
$240,000
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Propiedad comercial 1 000 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 000 m²
24501. Vender un hotel operativo en el corazón de Odessa en la calle. Deribasovskaya. Edific…
$5,00M
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