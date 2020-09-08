Inmuebles comerciales LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

LELEKA by Odesa es una instalación de inversión médica de primera calidad en el centro de Odessa: el primer internado privado de maternidad para el sur de Ucrania, combinando medicina de clase mundial y 5 infraestructuras de★. El proyecto se crea como un activo impulsado por el servicio, donde el valor clave se forma no por metros cuadrados, sino por la calidad del operador, los estándares de servicio y la lógica predicha de la demanda.

La propiedad se encuentra en el centro geográfico de Odessa, en el barrio de ITown, a solo 7 minutos de la Ópera. Dirección: Odessa, distrito de Primorsky, St. Sofievskaya es un lugar con alta accesibilidad al transporte y entorno urbano premium.

El edificio tiene 11 plantas y una superficie total de 6.634 m2. Funcionalmente, el proyecto incluye: hospital de maternidad (3.680 m2), unidad de rehabilitación (356 m2), pensión de maternidad 5★ (1,037 m2) y zona de recreación con jardín de invierno y piscina (478 m2). La capacidad operacional prevista es de hasta 300 nacimientos al mes.

El socio médico del proyecto es Leleka MC, la primera institución hospitalaria de Ucrania con acreditación JCI y el premio Gold Seal of Approval® recibido el 21 de diciembre de 2019. La escala operacional del socio está confirmada por indicadores: 12.586 nacimientos y 12.831 nacimientos bajo supervisión.

El socio de inversión/desarrollo es el GRUPO SPATIUM con la experiencia declarada de más de 20 años y se indica la práctica de ejecutar proyectos incluso en el período de guerra (12 complejos encargados durante la guerra). El proyecto prevé 18 meses de ejecución: de 15.10.2025 a 01.03.2027. El terreno está decorado como arrendamiento por 49 años hasta 2067, el propietario es una comunidad territorial.

LELEKA de Odesa es un activo para un inversor que busca bienes raíces de servicio premium con un fuerte operador, estructura de producto transparente y horizonte de desarrollo a largo plazo, donde la combinación de estándar médico y servicio de cinco estrellas forma una ventaja competitiva y demanda sostenible.

Arquitectura, Tecnología y Responsabilidad a las Normas

El proyecto se implementa utilizando tecnologías modernas de construcción y en estricta conformidad con estándares de alta calidad y seguridad. Este enfoque garantiza la durabilidad de los diseños, la funcionalidad de los sistemas de ingeniería y un nivel excepcional de comodidad para los pacientes, visitantes y personal.

Soluciones constructivas y equipo de ingeniería

Tecnología de la construcción y construcción

Tipo de construcción: tecnología monolítico con aislamiento altamente eficiente de paredes exteriores.

Ventajas: distribución gratuita, mayor resistencia sísmica, larga vida de operación.

Cubiertas: hormigón armado monolítico con un espesor de 200-250 mm - proporciona fuerza, rigidez de las estructuras y un alto nivel de aislamiento de ruido.

Altura de techo (limpio): 1a planta - 3200 mm 2a planta - 2840 mm 3–11 pisos – 3000 mm



Estructuras transparentes

Windows: ventanas panorámicas de varios formatos, seleccionadas óptimamente para la funcionalidad de cada tipo de habitación.

Paquetes de vidrio: modernos vidrios de PVC de tres cámaras con vidrio ahorro de energía, proporcionando un alto nivel de aislamiento de calor y ruido y reduciendo costos operativos.

Sistemas de ingeniería y equipo de ascensor

Ascensores: 5 ascensores de pasajeros modernos, incluido un ascensor de pasajeros. El equipo de marcas internacionales proporciona un funcionamiento sin problemas, un aumento de la seguridad y costos de mantenimiento óptimos.

Ventilación: un sistema de suministro y escape altamente eficiente que soporta parámetros regulados de microclima y pureza del aire para todo tipo de zonas (habitaciones de operación, habitaciones, oficinas).

DIY AND DESIGN

Zonas públicas

Lobbies, lobbies y áreas de espera se realizan en un estilo moderno premium utilizando materiales naturales y resistentes al desgaste:

Piso: porcelana de gran formato, granito pulido.

Muros: yeso decorativo, paneles de madera natural o imitaciones de alta calidad, superficies de piedra de acento.

Techos: sistemas de tensión o suspensión con iluminación integrada de ahorro de energía.

Detalles: acero inoxidable mate, vidrio, muebles de alta calidad - un ambiente de estética, pureza y comodidad.

Instalaciones médicas

El acabado y el equipo se realizan de acuerdo con los requisitos de DBN B.2.2-10:2022 "Lay the oharoni healthy" y otros estándares aplicables.

Materiales: certificado, seguro, resistente a la limpieza y desinfección de mojado regular.

Superficies: lisa, no porosa, sin grietas y defectos - minimizar los riesgos de hongo / molde y mantener condiciones estériles.

Zona funcional: separación clara en zonas limpias y sucias para prevenir la contaminación cruzada y mejorar la eficiencia del proceso.

Seguridad y accesibilidad

Seguridad contra incendios

El proyecto cumple con las normas estatales vigentes. Se ofrecen soluciones modernas: rutas de evacuación seguras, materiales resistentes a incendios y sistemas de protección contra incendios.

Inclusividad y accesibilidad

De acuerdo con DBN V.2-40:2018 “Inclusiveness of Budivel and Sporud”, el edificio está adaptado para personas con movilidad limitada y personas con discapacidad: