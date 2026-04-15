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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Ucrania

Odesa
88
Óblast de Odesa
140
Oficina Borrar
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140 propiedades total found
Oficina 60 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 60 m²
Odesa, Ucrania
Área 60 m²
30460. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$902
por mes
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
30232. Alquilaré una oficina en el centro de negocios "Kadorr" en el bulevar francés. Las of…
$1,162
por mes
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Oficina 106 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 106 m²
Odesa, Ucrania
Área 106 m²
27583. Alquilaré una oficina en el centro de negocios en Grecheskaya Square, Vice-Admiral Zh…
$900
por mes
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Oficina 125 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 125 m²
Odesa, Ucrania
Área 125 m²
27304. Espacio de oficina para alquilar en Olvia Business Center. Vice-Almirante Zhukov. Sup…
$1,500
por mes
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
30244. Oficina con renovación moderna en Arcadia. Superficie total 97,1 metros cuadrados, 4 …
$1,165
por mes
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Oficina 145 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 145 m²
Odesa, Ucrania
Área 145 m²
30242. Alquilaré una oficina en el centro comercial Kadorr en Genuezskaya sin comisión. La …
$2,165
por mes
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Oficina 976 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 976 m²
Odesa, Ucrania
Área 976 m²
23844. Alquilaré un amplio local en la calle Richelievskaya / Grecheskaya Street. Centro de …
$7,500
por mes
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Oficina 62 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 62 m²
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
30310. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$932
por mes
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Oficina 63 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30647. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$997
por mes
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Oficina 73 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 73 m²
Odesa, Ucrania
Área 73 m²
30278. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,088
por mes
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Oficina 53 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 53 m²
Odesa, Ucrania
Área 53 m²
El bloque cúbico individual en la primera planta del piso 20, la superficie total de 53, 3 m…
$550
por mes
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Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
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Oficina 165 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 165 m²
Odesa, Ucrania
Área 165 m²
27305. Oficina en alquiler en el centro de la ciudad. Complejo Residencial Estrella de Ellad…
$1,650
por mes
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Oficina 66 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30234. Alquilaré una oficina en el centro de negocios "Kadorr" en el bulevar francés. Las of…
$656
por mes
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Oficina 63 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30281. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$938
por mes
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Oficina 66 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30239. Alquiler SIN COMISION en la 39a perla, un moderno centro de negocios en el Boulevard …
$662
por mes
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Oficina 63 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30643. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,004
por mes
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Oficina 71 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 71 m²
Odesa, Ucrania
Área 71 m²
22799. Alquilaré una oficina con un área total de 71 metros cuadrados. En el centro comercia…
$1,065
por mes
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Oficina 200 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
18355. Espacioso espacio de oficina en el centro de negocios Olvia. Superficie total 200 met…
$3,000
por mes
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Oficina 90 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
17596. Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina…
$720
por mes
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Oficina 59 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 59 m²
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
30345. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$730
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30323. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,324
por mes
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Oficina 144 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 144 m²
Odesa, Ucrania
Área 144 m²
27818 Oficina en alquiler sin comisión en Arcadia en Genuezskaya Street. Superficie total 14…
$2,165
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30313. Alquilaré una oficina en el centro de negocios Kadorr City Mall en Genuezskaya. Sin c…
$1,235
por mes
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Oficina 221 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 221 m²
Odesa, Ucrania
Área 221 m²
24714. Alquilaré una oficina en el centro de la ciudad en la calle Grecheskaya. Centro de ne…
$3,315
por mes
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Oficina 248 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 248 m²
Odesa, Ucrania
Área 248 m²
19817. Se puede alquilar un local en el centro de negocios VERTEX en la avenida Shevchenko. …
$2,976
por mes
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Oficina 976 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 976 m²
Odesa, Ucrania
Área 976 m²
25792. Alquilaré una oficina para una gran empresa, en el centro de la ciudad, en la interse…
$7,500
por mes
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
17601 Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina …
$400
por mes
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Oficina 57 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 57 m²
Odesa, Ucrania
Área 57 m²
22798. Alquilaré una oficina con un área total de 57 metros cuadrados. En el centro comercia…
$855
por mes
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Oficina 120 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 120 m²
Odesa, Ucrania
Área 120 m²
17594. Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina…
$960
por mes
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Oficina 82 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 82 m²
Odesa, Ucrania
Área 82 m²
30247. Alquilaré una oficina en el centro de negocios Kadorr City Mall en Genuezskaya. Sin c…
$1,225
por mes
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