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Propiedades residenciales en venta en Kiev, Ucrania

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apartamentos
22
23 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 6/7
DescripciónApartamento de tres habitaciones - en venta en el centro HISTÓRICO en la calle. B…
$550,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
La casa ha sido puesta en funcionamiento. Se puede repararView apartment in a modern residen…
$150,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Profesionales de su trabajo están trabajando en la construcción de nuestro complejo residenc…
$195,255
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento en Kiev, Ucrania
Apartamento
Kiev, Ucrania
Área 82 m²
Greenville Parkhttps://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$205,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 72 m²
Piso 4/5
En venta Euro 2 - apartamento en habitación tanto para alojamiento como para alquiler. Nueva…
$120,000
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Apartamento en Kiev, Ucrania
Apartamento
Kiev, Ucrania
Área 43 m²
a 1-room apartment is born in the most branded residential complex "Respublika" on the 2nd f…
$105,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Kiev, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Kiev, Ucrania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 10/24
New apartment for sale! Selling an apartment in the residential complex Aria, Pechersky dis…
$122,000
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Apartamento en Kiev, Ucrania
Apartamento
Kiev, Ucrania
Área 52 m²
Piso 13
Complejo de la Trinidad. https://www.kyiv.estate/
$190,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 84 m²
Piso 17/21
Estamos vendiendo un apartamento con una nueva renovación en un estilo moderno.Complejo resi…
$305,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Área 78 m²
Varshavskiy residential complex https://www.kyiv.estate/
$155,974
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Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 5/9
Visite un apartamento de tres puntas para reparaciones de capital en la dirección: Distrito …
$85,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 1/5
Derevlanskaya (Yakira), 16 / 18K2. Venta 2 apartamento en una zona tranquila en Lukyanovka. …
$45,500
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Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 100 m²
Piso 5/21
Sobre el apartamentoApartamento con renovación de diseño en uno de los mejores complejos de …
$550,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 4 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 4
Área 170 m²
https://www.kyiv.estate/ vista elegante 4 - apartamentos en Kiev en Lesi Ukrainky Boulevard…
$990,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Área 92 m²
Varshavskiy 2https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$94,984
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Apartamento en Kiev, Ucrania
Apartamento
Kiev, Ucrania
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 4/4
Sale 3k apartment in the historical center of Kiev. Pre-revolutionary building, reconstructe…
$300,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Lobanovskogohttps://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$125,979
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Piso 28/33
Especie! Venta "evrovdvushka" en complejo residencial slavutich reformado y amueblado! Dire…
$155,974
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Apartamento 1 habitación en Kiev, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Kiev, Ucrania
Habitaciones 1
Área 22 m²
Piso 1/5
Venta de locales en el centro histórico de Kiev! - ¡Es posible transferir a un stock de vivi…
$35,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kiev, Ucrania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 5
Área 116 m²
Número de plantas 3
No%! ¡Venta de casas modernas en el complejo "Elwood Townhouse" con un territorio cerrado! …
$78,300
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Apartamento 2 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Feofaniyahttps://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$85,986
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Apartamento 3 habitaciones en Kiev, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Kiev, Ucrania
Habitaciones 3
Área 99 m²
Piso 6/7
Venta 3 -com de un apartamento en Kotsyubinsky con reparación! - Akayemgorodok, calle Berkov…
$89,000
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Apartamento en Kiev, Ucrania
Apartamento
Kiev, Ucrania
Área 149 m²
Piso 9/13
Apartamento de 4 habitaciones complejo residencial Solnechnaya Brama st. Lomonosov, 71 - B.L…
$254,000
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