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Almacenes en venta en Ucrania

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9 propiedades total found
Almacén 3 000 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 3 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
Le ofrecemos un complejo industrial, que está a unos 200 metros de la Odesa-Santa Grass. Est…
$1,38M
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Almacén 3 500 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 3 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 500 m²
Un complejo multifuncional en Odessa Center The Geographic Center of the City of Directed 12…
$600,000
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Almacén 15 842 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 15 842 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 842 m²
Un complejo industrial complejo en Odessa, con una rama de 30 pies y una fábrica de bombas e…
$3,00M
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Almacén 2 113 m² en Usatove, Ucrania
Almacén 2 113 m²
Usatove, Ucrania
Área 2 113 m²
La venta del complejo frigorífico es .83 ha, listo para el negocio, 2113 m Local: Una repre…
$700,000
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Almacén 950 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 950 m²
Odesa, Ucrania
Área 950 m²
Región verde de 17 Pitch con el hangar La fachada al velo. Bugayska - 38 metros Land in priv…
$480,000
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Almacén 700 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 700 m²
Odesa, Ucrania
Área 700 m²
Superficie verde de 12 picos con edificio de piedra Fachada de Voila. Land in private proper…
$840,000
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Almacén 125 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 125 m²
Odesa, Ucrania
Área 125 m²
Vender el complejo de capital con equipo profesional de frío. La opción ideal para mantener …
$85,000
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Almacén 5 000 m² en Borispol, Ucrania
Almacén 5 000 m²
Borispol, Ucrania
Área 5 000 m²
Número de plantas 1
Complejo de almacén en la zona de Boryspil.Es ideal para almacenar productos farmacéuticos.P…
$4,00M
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Almacén 309 m² en Óblast de Odesa, Ucrania
Almacén 309 m²
Óblast de Odesa, Ucrania
Área 309 m²
Almacén 309 m2 + oficinas y sitio - Nikolai Borovsky St., OdessaOfrecemos un almacén seco y …
$1,384
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