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Terreno y parcelas en venta en Ucrania

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263 propiedades total found
Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
# 1316 Propiedad privada Dos áreas cerca 5123755800: 01: 003: 2070 512345800: 01: 003: 2063…
$25,000
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Parcela en Avanhard, Ucrania
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Avanhard, Ucrania
No 3077. Ofrecemos una parcela de tierra en el distrito de Avangarda en el puente a la venta…
$280,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
Área 1 500 m²
№ 3134. . . Ofrecemos una terminal de manejo de almacenes en venta en una parcela de 1 Ga en…
$800,000
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Parcela en Odesa Raion, Ucrania
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Odesa Raion, Ucrania
¡Se vende a una superficie terrestre de 3,4! Meta: Para la construcción y explotación de edi…
$700,000
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Parcela en Sanzhiyka, Ucrania
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Sanzhiyka, Ucrania
20888. Venta de un solar en Sanzheika, distrito de Ovidiopolsky. Parcela de 120 acres. Prime…
$310,000
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Parcela en Lisky, Ucrania
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Lisky, Ucrania
19278 Venderé un terreno de 2.12 hectáreas en Fontanka, zona de la calle Zabolotnogo, centro…
$445,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
Área 530 m²
9899 La venta de la mansión en la versión clásica se encuentra en el siglo XI. La Gran Fuent…
$2,00M
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Parcela en Ilichanka, Ucrania
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Ilichanka, Ucrania
24955 Un edificio en venta en la zona de la calle Paustovskogo, a la salida del pueblo de Ko…
$100,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
Área 98 m²
14681. Vender una parcela de 2 acres en la zona del Boulevard Francés. Cooperativa cerrada. …
$155,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
1124. Se ofrece una parcela de fachada para la construcción de un edificio residencial en To…
$180,000
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Parcela en Malodolynske, Ucrania
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Malodolynske, Ucrania
No. 1034. Venderé una parcela en Little Valley. El área es de 7 acres. Comunicaciones cercan…
$8,000
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Parcela en Odesa Raion, Ucrania
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Odesa Raion, Ucrania
Jóvenes de inversión: dilanca terrestre para complejo recreativo Bilya M. Yuzhne Vea para u…
$5,50M
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Parcela en Prylymanske, Ucrania
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Prylymanske, Ucrania
№ 1048. . . .Ofrecemos a la venta una parcela frente al parque acuático del pueblo. Priliman…
$14,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
No. 3549 Ofrecemos para la venta una parcela en R-n 7 St. B. Fontana. Superficie total de 8,…
$185,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
Parcela
Odesa, Ucrania
No. 2423 Ofrecemos a la venta una parcela en la calle Tairova. La casa de Kovalevsky. El áre…
$1,35M
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
21302. Venta de una parcela para el desarrollo residencial en Heavenly Centred Avenue. Parce…
$120,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 75 m²
26802 Venderé la tierra en la Fuente. El área total es de 3 acres. Todas las comunicaciones …
$70,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
No. 1307. Ofrecemos para la venta una parcela en R-no 10 st. La Gran Fuente de la calle Bern…
$850,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
11738. En venta una parcela de 10 acres en Arcadia, Resort Lane. La fachada de Resort Lane. …
$360,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
29918. Vender un terreno en Tairova
$245,000
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Parcela en Prilimanske, Ucrania
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Prilimanske, Ucrania
Fasatar área de tierra 2.4 ha (240 metros) en Round Road cerca de Sachmann. La longitud de l…
$384,000
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Parcela en Fontanka, Ucrania
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Fontanka, Ucrania
№ 5520. . .Ofrecemos a la venta una parcela de fachada con vistas al mar en Fontanka 3. El á…
$680,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
9852. Ofrecemos a la venta una parcela de tierra en la Avenida de los Centrados Celestiales.…
$270,000
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Parcela en Nova Dolyna, Ucrania
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Nova Dolyna, Ucrania
Área 16 m²
25117. Venderé una parcela de 7 acres en el Valle Nuevo. La trama es la forma correcta. Hay …
$8,500
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Parcela en Sukhyi Lyman, Ucrania
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Sukhyi Lyman, Ucrania
• Fasatan zona de tierra de área 1, 2 g (120 estanques) en la carretera redonda en el sur de…
$192,000
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Parcela en Fontanka, Ucrania
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Fontanka, Ucrania
Área 1 700 m²
No. 5519. . .Ofrecemos a la venta una parcela de fachada con vistas al mar en Fontanka. El á…
$680,000
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Parcela en Myrne, Ucrania
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Myrne, Ucrania
8554 Parcela terrestre de 1,7 hectáreas en el pueblo de Mirne. Privatizado. La fachada en la…
$45,000
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
10041. Estamos vendiendo un terreno en la calle. La casa de Kovalevsky. El área total es de …
$1,22M
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
27828. Venderé la tierra en el Boulevard Francés. El área total es de 25 acres. La forma rec…
$3,50M
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Parcela en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
21031. Venta de terreno en el Centro de Slobodka. Parcela 21 acres. Centro Slobodki st. Koro…
$190,000
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