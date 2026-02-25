  1. Realting.com
BPS Consulting

Ucrania, Odesa
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2024
En la plataforma
En la plataforma
8 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Página web
Página web
bps.com.ua
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

BPS Consulting es una empresa líder en consultoría en el mercado de bienes raíces comerciales e industriales en Ucrania, reconocida por sus casos exitosos y operaciones cerradas de alto valor. A lo largo de los años, la compañía se ha consolidado como un experto confiable y un socio sólido en el sector inmobiliario comercial e industrial. BPS Consulting acompaña a sus clientes en todas las etapas del proceso, colabora estrechamente con los principales actores del mercado y les ayuda a tomar decisiones estratégicas.

Servicios

PS Consulting – Bienes Raíces Comerciales e Industriales Sin Fronteras

Sabemos dónde invertir hoy para generar ganancias mañana.

🔍 Qué ofrecemos:

  • Análisis profundo y pronóstico del mercado — siempre un paso adelante

  • Selección y evaluación de propiedades en toda Ucrania

  • Acompañamiento completo en las transacciones — desde las primeras negociaciones hasta el registro estatal

  • Proyectos de inversión — incluido nuestro parque industrial en la región de Odesa con infraestructura lista para usar

💼 Por qué nos eligen:

  • Profesionales en consultoría y corretaje inmobiliario en Ucrania

  • Transparencia y seguridad en las transacciones — claridad legal y fiabilidad en la inversión

  • Enfoque personalizado — cada solución se adapta a los objetivos del cliente

🎯 Nuestros clientes:

  • Propietarios y altos directivos de empresas

  • Desarrolladores en busca de ubicaciones de alta rentabilidad

  • Inversores privados e institucionales

  • Empresas extranjeras que ingresan al mercado ucraniano

🔥 El mercado en Ucrania está en crecimiento. Las mejores oportunidades aparecen y desaparecen cada día.

No pierda su oportunidad — actúe mientras las ofertas sigan vigentes.

📩 BPS Consulting — Convertimos los bienes raíces en su activo estratégico. En Ucrania. Desde hoy.

Nuevos edificios
Complejo residencial "Kimolos", un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa
Complejo residencial "Kimolos", un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa
Odesa, Ucrania
de
$32,320
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Odesa, Ucrania
de
$32,320
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Bienvenidos a “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa. “Kimolos” no es sólo un lugar para vivir, sino un auténtico estilo de vida que combina diseño refinado, soluciones modernas y el en…
Agencia
BPS Consulting
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Melis – inversión en descanso natural y rentabilidad estable cerca de Bukovel
Apart - hotel Melis – inversión en descanso natural y rentabilidad estable cerca de Bukovel
Yablunytsia, Ucrania
de
$112,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Oportunidad única para invertir en un apartamento hotelero en medio de un bosque de abetos centenarios, a solo 15 minutos de las pistas de esquí de Bukovel. El complejo Melis está gestionado por Ribas Hotels Group, operador líder del resort. ▸ Ventajas para inversores: – Inversión desde …
Agencia
BPS Consulting
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Comercio LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Odesa, Ucrania
de
$50,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
1 objeto inmobiliario 1
LELEKA by Odesa es una instalación de inversión médica de primera calidad en el centro de Odessa: el primer internado privado de maternidad para el sur de Ucrania, combinando medicina de clase mundial y 5 infraestructuras de★. El proyecto se crea como un activo impulsado por el servicio, don…
Agencia
BPS Consulting
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
211 propiedad
Vitalij Golovin
Vitalij Golovin
7 propiedad
