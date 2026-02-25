BPS Consulting es una empresa líder en consultoría en el mercado de bienes raíces comerciales e industriales en Ucrania, reconocida por sus casos exitosos y operaciones cerradas de alto valor. A lo largo de los años, la compañía se ha consolidado como un experto confiable y un socio sólido en el sector inmobiliario comercial e industrial. BPS Consulting acompaña a sus clientes en todas las etapas del proceso, colabora estrechamente con los principales actores del mercado y les ayuda a tomar decisiones estratégicas.
PS Consulting – Bienes Raíces Comerciales e Industriales Sin Fronteras
Sabemos dónde invertir hoy para generar ganancias mañana.
🔍 Qué ofrecemos:
Análisis profundo y pronóstico del mercado — siempre un paso adelante
Selección y evaluación de propiedades en toda Ucrania
Acompañamiento completo en las transacciones — desde las primeras negociaciones hasta el registro estatal
Proyectos de inversión — incluido nuestro parque industrial en la región de Odesa con infraestructura lista para usar
💼 Por qué nos eligen:
Profesionales en consultoría y corretaje inmobiliario en Ucrania
Transparencia y seguridad en las transacciones — claridad legal y fiabilidad en la inversión
Enfoque personalizado — cada solución se adapta a los objetivos del cliente
🎯 Nuestros clientes:
Propietarios y altos directivos de empresas
Desarrolladores en busca de ubicaciones de alta rentabilidad
Inversores privados e institucionales
Empresas extranjeras que ingresan al mercado ucraniano
🔥 El mercado en Ucrania está en crecimiento. Las mejores oportunidades aparecen y desaparecen cada día.
No pierda su oportunidad — actúe mientras las ofertas sigan vigentes.
📩 BPS Consulting — Convertimos los bienes raíces en su activo estratégico. En Ucrania. Desde hoy.