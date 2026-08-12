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Apartamentos en venta en Ucrania

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Kiev
22
Odesa
2903
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3744
Lymanka
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3 768 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 989 m²
Piso 7/3
Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 78 m²
Supuesta para vender un piso de 2 dormitorios estilizado de 78 m2 en la atmósfera premium en…
$220,000
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BPS Consulting
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 47 m²
37112 Venderé un amplio apartamento de una habitación en el Cónsul LCD. Superficie total de …
$160,000
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
No 1893. Ofrecemos a la venta un amplio apartamento a un paso de distancia de pl. Catherine.…
$165,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 15 m²
36889 Venta Apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Pervomaisky, a solo 400 m…
$12,800
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Habitación en Odesa, Ucrania
Habitación
Odesa, Ucrania
Área 10 m²
No 5054. Ofrecemos a la venta una habitación en Moldavanka en la calle. Y. Kutuzakiya. Super…
$7,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 32 m²
38455 Un estudio con reparaciones preparadas en el complejo residencial Acropolis-3, sección…
$67,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 116 m²
14003 Ofrecemos a la venta un apartamento de tres habitaciones en el complejo residencial "C…
$100,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
37946 Venta de apartamento de 1 habitación en el complejo residencial "Mikhailovsky ciudad",…
$51,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 25 m²
34,062. Venderé un apartamento independiente de 1 habitación con balcón en una casa alquilad…
$21,500
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 24 m²
33273 Venderé un apartamento de 1 dormitorio con renovación en Via Roma complejo residencial…
$44,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 20 m²
26507 Venderé un apartamento de 1 habitación en la calle N. Borovskiy. Se han realizado refo…
$18,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 74 m²
31326 Venderé un apartamento en una nueva casa en Pedagogía. Superficie total de 74 m2. Vist…
$115,000
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Habitación en Odesa, Ucrania
Habitación
Odesa, Ucrania
Área 9 m²
36326. Venta de habitación con reparación y muebles en un apartamento comunitario Ofrecemos…
$8,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 43 m²
35855 Venta apartamento en el complejo residencial Rosenthal. Gas house. El área total es de…
$43,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 41 m²
12616 Apartamento en el barrio residencial de Kadorr City en la calle Krasnov. Se realizan r…
$69,706
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
25247 Venderé un apartamento de una habitación en el complejo residencial Derby Style House …
$39,500
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 46 m²
17836 Ofrezco a la venta un apartamento de dos dormitorios en Pishonovskaya. Situado dentro …
$28,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 43 m²
24836 Venderé un apartamento de una habitación en Chernomorka. El área total es de 43 metros…
$43,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 57 m²
36768. En venta apartamento de dos dormitorios en un nuevo barrio residencial Cadorr. 60o Pe…
$122,800
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
26846 Venderé un apartamento de 1 habitación en la Sinfonía Marina LCD. Está situado en una …
$75,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 36 m²
32235 Venta Apartamento de 1 habitación en una nueva casa alquilada en Sechenov / Novoselsky…
$48,200
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Habitación en Odesa, Ucrania
Habitación
Odesa, Ucrania
Área 19 m²
No 4413. . . Habitación en venta en 3 - apartamento en la calle. Staroportofrankovskaya. Sup…
$17,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 37 m²
34085 Venta apartamento de 2 habitaciones en Stalinka en el centro de la ciudad. Superficie …
$29,900
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 76 m²
34147 Venderé un apartamento de 2 habitaciones en la Fuente, cerca de Victory Park. El área …
$97,000
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Apartamento en Oleksandrivka, Ucrania
Apartamento
Oleksandrivka, Ucrania
Área 31 m²
26666 Venderé un apartamento de 1 habitación cerca del pueblo de Kotovsky. Superficie total …
$19,999
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
8400 Ofrecemos para la venta 2 - un apartamento en un nuevo edificio de apartamentos en Tair…
$65,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 17 m²
36042 Venderé un apartamento de 1 habitación en Moldavanka, Bogdan Khmelnitsky Street. El ár…
$17,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
32630 Venderé un apartamento de 3 habitaciones en la calle Akademik Korolev. El área total e…
$52,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 39 m²
10424. . . Venta de habitación en la calle. Catherine. El área total de 39 metros cuadrados.…
$25,000
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