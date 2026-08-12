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Propiedades residenciales en venta en Odesa Raion, Ucrania

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Odesa
3299
Lymanka
313
Chornomorsk
10
Velíkodolínske
8
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4 844 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 677 m²
ALET COURT FOR my COURT IN THE RIVER 124A; 677 m 2 to124; EXACTSTORY Hay una hermosa casa d…
$1,20M
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 78 m²
Supuesta para vender un piso de 2 dormitorios estilizado de 78 m2 en la atmósfera premium en…
$220,000
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 227 m²
La casa en Odessa. La zona de la ciudad, la ciudad de Mizzkowska, Sovignon 1 en el centro. V…
$385,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 47 m²
37112 Venderé un amplio apartamento de una habitación en el Cónsul LCD. Superficie total de …
$160,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
No 1893. Ofrecemos a la venta un amplio apartamento a un paso de distancia de pl. Catherine.…
$165,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 15 m²
36889 Venta Apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Pervomaisky, a solo 400 m…
$12,800
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
No 1165. . . Venta de 2 - x piso casa en r - no st. Dmitry Donsky. El área total de 200 metr…
$150,000
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 500 m²
12915 Venta 4 - x casa de piso con una parcela en acres 5 en el pueblo de Tsarskoye - 2. El …
$310,000
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Habitación en Odesa, Ucrania
Habitación
Odesa, Ucrania
Área 10 m²
No 5054. Ofrecemos a la venta una habitación en Moldavanka en la calle. Y. Kutuzakiya. Super…
$7,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 32 m²
38455 Un estudio con reparaciones preparadas en el complejo residencial Acropolis-3, sección…
$67,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 459 m²
26296 Venderé una lujosa mansión en Tairov. El área total es de 459 metros cuadrados. Se rea…
$680,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 116 m²
14003 Ofrecemos a la venta un apartamento de tres habitaciones en el complejo residencial "C…
$100,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
37946 Venta de apartamento de 1 habitación en el complejo residencial "Mikhailovsky ciudad",…
$51,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 25 m²
34,062. Venderé un apartamento independiente de 1 habitación con balcón en una casa alquilad…
$21,500
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 180 m²
12326 Venta 3 - x piso casa en Tairov. Casa de tres pisos con reparación de diseño. La casa …
$310,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 24 m²
33273 Venderé un apartamento de 1 dormitorio con renovación en Via Roma complejo residencial…
$44,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 20 m²
26507 Venderé un apartamento de 1 habitación en la calle N. Borovskiy. Se han realizado refo…
$18,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 74 m²
31326 Venderé un apartamento en una nueva casa en Pedagogía. Superficie total de 74 m2. Vist…
$115,000
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Habitación en Odesa, Ucrania
Habitación
Odesa, Ucrania
Área 9 m²
36326. Venta de habitación con reparación y muebles en un apartamento comunitario Ofrecemos…
$8,000
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Apartamento en Lymanka, Ucrania
Apartamento
Lymanka, Ucrania
Área 43 m²
35855 Venta apartamento en el complejo residencial Rosenthal. Gas house. El área total es de…
$43,000
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 170 m²
30264. Venderé una casa elegante cerca del mar en la zona de Dacha Kovalevsky. A 10 minutos …
$240,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 41 m²
12616 Apartamento en el barrio residencial de Kadorr City en la calle Krasnov. Se realizan r…
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Casa en Lymanka, Ucrania
Casa
Lymanka, Ucrania
Área 650 m²
16659. Casa de tres plantas en Sauvignon en una parcela de 15 acres con una superficie total…
$765,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
25247 Venderé un apartamento de una habitación en el complejo residencial Derby Style House …
$39,500
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 46 m²
17836 Ofrezco a la venta un apartamento de dos dormitorios en Pishonovskaya. Situado dentro …
$28,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 43 m²
24836 Venderé un apartamento de una habitación en Chernomorka. El área total es de 43 metros…
$43,000
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Apartamento en Odesa, Ucrania
Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 57 m²
36768. En venta apartamento de dos dormitorios en un nuevo barrio residencial Cadorr. 60o Pe…
$122,800
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Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 412 m²
20192 Ofrecemos a la venta una casa cerca del Nuevo Mercado. Separar edificio de tres planta…
$450,000
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Apartamento
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
26846 Venderé un apartamento de 1 habitación en la Sinfonía Marina LCD. Está situado en una …
$75,000
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