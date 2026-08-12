Negocio en venta en venta en Ucrania

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Negocio en Venta en Ucrania

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Venta de derechos patrimoniales de un complejo único en la región de Rivne en Rivne Raion, Ucrania
Venta de derechos patrimoniales de un complejo único en la región de Rivne
Rivne Raion, Ucrania
Área 751 900 m²
El complejo consta de dos yacimientos: Primero: 32 ha Segundo (al otro lado…
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BPS Consulting
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Negocio listo 14 500 m² en Nemyriv, Ucrania
Negocio listo 14 500 m²
Nemyriv, Ucrania
Área 14 500 m²
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Negocio listo 6 929 m² en Bila Tserkva, Ucrania
Negocio listo 6 929 m²
Bila Tserkva, Ucrania
Área 6 929 m²
1. Complejo de procesamiento de carneEn el territorio del complejo de propiedad integral se …
$5,00M
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