Complejo residencial “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa

Bienvenidos a “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa.

“Kimolos” no es sólo un lugar para vivir, sino un auténtico estilo de vida que combina diseño refinado, soluciones modernas y el encanto único del sur.

Las amplias ventanas panorámicas aportan luz natural y permiten disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad. El complejo está ubicado en una zona con excelente infraestructura – tiendas, escuelas y transporte público se encuentran a pocos minutos a pie.

La zona privada del patio cuenta con áreas verdes, espacios de descanso y zonas deportivas. En la planta baja habrá locales comerciales y la empresa de gestión Gefest.home, que garantizará un alto nivel de servicio y seguridad.

El proyecto incluye:

• estudios, pisos de 1 y 2 dormitorios

• aparcamiento subterráneo

• vestíbulo de diseño

• locales comerciales

Características técnicas: