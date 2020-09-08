  1. Realting.com
Complejo residencial “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa

Odesa, Ucrania
$32,320
$980/m²
30
ID: 27452
Última actualización: 20/8/25

Localización

  • País
    Ucrania
  • Región / estado
    Óblast de Odesa
  • Barrio
    Odesa Raion
  • Ciudad
    Odesa

Características del objeto

  • Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    18

Sobre el complejo

Bienvenidos a “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa.
“Kimolos” no es sólo un lugar para vivir, sino un auténtico estilo de vida que combina diseño refinado, soluciones modernas y el encanto único del sur.

Las amplias ventanas panorámicas aportan luz natural y permiten disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad. El complejo está ubicado en una zona con excelente infraestructura – tiendas, escuelas y transporte público se encuentran a pocos minutos a pie.

La zona privada del patio cuenta con áreas verdes, espacios de descanso y zonas deportivas. En la planta baja habrá locales comerciales y la empresa de gestión Gefest.home, que garantizará un alto nivel de servicio y seguridad.

El proyecto incluye:
• estudios, pisos de 1 y 2 dormitorios
• aparcamiento subterráneo
• vestíbulo de diseño
• locales comerciales

Características técnicas:

  • Eficiencia energética: materiales modernos y carpintería con doble acristalamiento

  • Calefacción autónoma: sala de calderas propia + contadores de calor individuales

  • Abastecimiento de agua: suministro continuo + depósitos de reserva

  • Ascensores: ascensores silenciosos Otis (pasajero y carga)

  • Seguridad: videovigilancia 24/7 y acceso controlado

  • Distribución flexible: posibilidad de rediseñar los espacios interiores

Localización en el mapa

Odesa, Ucrania

