Complejo residencial “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa

Bienvenidos a “Kimolos”, un exclusivo complejo residencial inspirado en la elegancia de las islas griegas, situado en el corazón histórico y vibrante de Odesa.
“Kimolos” no es sólo un lugar para vivir, sino un auténtico estilo de vida que combina diseño refinado, soluciones modernas y el encanto único del sur.
Las amplias ventanas panorámicas aportan luz natural y permiten disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad. El complejo está ubicado en una zona con excelente infraestructura – tiendas, escuelas y transporte público se encuentran a pocos minutos a pie.
La zona privada del patio cuenta con áreas verdes, espacios de descanso y zonas deportivas. En la planta baja habrá locales comerciales y la empresa de gestión Gefest.home, que garantizará un alto nivel de servicio y seguridad.
El proyecto incluye:
• estudios, pisos de 1 y 2 dormitorios
• aparcamiento subterráneo
• vestíbulo de diseño
• locales comerciales
Características técnicas:
Eficiencia energética: materiales modernos y carpintería con doble acristalamiento
Calefacción autónoma: sala de calderas propia + contadores de calor individuales
Abastecimiento de agua: suministro continuo + depósitos de reserva
Ascensores: ascensores silenciosos Otis (pasajero y carga)
Seguridad: videovigilancia 24/7 y acceso controlado
Distribución flexible: posibilidad de rediseñar los espacios interiores