Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Comercial
  4. Producción

Edificios industriales en venta en Ucrania

;
Odesa
4
Óblast de Odesa
12
Producción Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Producción 3 000 m² en Dobrooleksandrivka, Ucrania
Producción 3 000 m²
Dobrooleksandrivka, Ucrania
Área 3 000 m²
Una granja en vivo con animales y una base entera para trabajar en la región de Odeka, el di…
$240,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 6 200 m² en Usatove, Ucrania
Producción 6 200 m²
Usatove, Ucrania
Área 6 200 m²
Venta de Complejo de Inversión Universal a 6 hectáreas se puede ampliar a 27 hectáreas Locac…
$4,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 12 159 m² en Vylkove, Ucrania
Producción 12 159 m²
Vylkove, Ucrania
Área 12 159 m²
Un maidanchik promisorio único en el abedul del Danubio con un giro directo al Mar Negro. Id…
$3,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Producción 15 600 m² en Odesa, Ucrania
Producción 15 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 600 m²
Vender un complejo de impurezas no de aldeas de planta de colish budmaterialiv, afeitado en …
$2,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 en Borshchi, Ucrania
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borshchi, Ucrania
Área 14 593 m²
Número de plantas 3
Parque Industrial R-33 1. Strategic Overview El Parque Industrial R-33 es un territori…
$6,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 1 500 m² en Pivdenne, Ucrania
Producción 1 500 m²
Pivdenne, Ucrania
Área 1 500 m²
Un complejo de fabricación genérico con una región terrestre adicional Local: m. Sur es el …
$1,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 5 000 m² en Odesa, Ucrania
Producción 5 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 5 000 m²
8.3 hectáreas de infraestructura es la capacidad máxima de la factura del puerto de Odesa. ¶…
$3,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 26 762 m² en Bolharka, Ucrania
Producción 26 762 m²
Bolharka, Ucrania
Área 26 762 m²
Agrocomplex en venta: finca con viroshchuvannia Ralikiv, 19 hectáreas, 26 700 m2 sustitución…
$2,40M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 3 082 m² en Odesa, Ucrania
Producción 3 082 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 082 m²
Características principales: Superficie del edificio: 2982 m 2 El área de la tierra: 2.4 ha …
$2,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 15 000 m² en Odesa, Ucrania
Producción 15 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 000 m²
La suite industrial Odega, que realmente da el "start without long dance" -4 ha terreno indu…
$5,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 3 119 m² en Odesa, Ucrania
Producción 3 119 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 119 m²
Venta 3 cabezas ocreme budivlya virobniche shop zagali area de 2 723 m2, con un surf 396.4 m…
$500,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Producción 32 844 m² en Izmail Raion, Ucrania
Producción 32 844 m²
Izmail Raion, Ucrania
Área 32 844 m²
Venta de complejo agrícola en la región de Odessa Ubicación geográfica: Rostashuvanna en el…
$4,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Ucrania

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
oficinas
almacenes
negocio listo
Realting.com
Ir