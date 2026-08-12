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Hoteles en venta en Ucrania

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Odesa
37
Óblast de Odesa
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58 propiedades total found
Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
9570 Ofrecemos para la venta un negocio listo en el Centro Odessa en la calle Ekaterinskaya.…
$420,000
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Hotel 475 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 475 m²
Odesa, Ucrania
Área 475 m²
36918 Venta casa de dos plantas en la calle Lviv, con una superficie total de 475 m2 en una …
$430,000
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Hotel 900 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 900 m²
Odesa, Ucrania
Área 900 m²
No5507. Venderé una casa de 4 niveles en Arcadia. Zona total de 900 metros cuadrados. Está p…
$650,000
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TekceTekce
Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33056 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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Hotel 700 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 700 m²
Odesa, Ucrania
Área 700 m²
3348. Ofrecemos a la venta un edificio independiente de 3 plantas con un negocio de hotel li…
$1,20M
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Hotel 149 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 149 m²
Odesa, Ucrania
Área 149 m²
3581. Ofrecemos a la venta un mini hotel cerca de la plaza griega. Superficie total de 149 m…
$200,000
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Hotel 50 m² en Karolino Buhaz, Ucrania
Hotel 50 m²
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 50 m²
19481 Vender una casa cerca del mar, Karolino-Bugaz. Condiciones de vida. Superficie total 5…
$40,000
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Hotel 100 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
11692. En venta un mini hotel con 5 habitaciones en el complejo residencial "Acapulno-2". Ca…
$153,000
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Hotel 176 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 176 m²
Odesa, Ucrania
Área 176 m²
No. 3361. Ofrecemos apartamentos en venta en el complejo hotelero "Maristella" en la calle B…
$281,600
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Hotel 1 600 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 600 m²
No 1319 Ofrecemos para la venta un negocio de hotel terminado en Arcadia en la calle. Kamani…
$1,60M
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Hotel 100 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
33073. Venderé la sauna de operaciones en el centro. Superficie total de 100 m2. La entrada …
$80,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
9265. Ofrecemos a la venta un negocio hotelero listo en el corazón de Odessa, a 2 minutos a …
$550,000
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
9166. Ofrecemos a la venta 3 habitaciones de hotel en el complejo de apartamentos "Maristell…
$450,000
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Hotel 511 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 511 m²
Odesa, Ucrania
Área 511 m²
No. 3318. . . Ofrecemos a la venta el complejo hotelero terminado de apartamentos "Arcadia G…
$1,50M
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Hotel 260 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 260 m²
Odesa, Ucrania
Área 260 m²
3349. Ofrecemos a la venta una habitación con un negocio de hotel listo en la calle. Griego.…
$550,000
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Hotel 300 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 300 m²
Odesa, Ucrania
Área 300 m²
No. 3372. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel operativo en la cuadra de la Plaza de la Cated…
$500,000
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Hotel 900 m² en Zakharivka, Ucrania
Hotel 900 m²
Zakharivka, Ucrania
Área 900 m²
9769. Venta complejo hotelero cerca del mar y estuario. El área total de 900 metros cuadrado…
$1,80M
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Hotel 3 000 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 3 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
No 2270. Ofrecemos a la venta el complejo inmobiliario del hotel y el centro de oficinas en …
$3,00M
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Hotel 4 883 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 4 883 m²
Odesa, Ucrania
Área 4 883 m²
No. 1329. . . Ofrecemos un hotel de tres pisos en una pintoresca ubicación en la Bahía de Ar…
$9,50M
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Hotel 250 m² en Zatoka, Ucrania
Hotel 250 m²
Zatoka, Ucrania
Área 250 m²
37533 Venderé un centro de recreación en Zatoka con una parcela. Situado cerca de la bahía. …
$160,000
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Hotel 235 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 235 m²
Odesa, Ucrania
Área 235 m²
30535. Venta de un mini-hotel en un nuevo complejo en la zona de Chernomorskaya. Superficie …
$260,000
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
3331. .. Venderé apartamentos en MARISTELLA, con una superficie total de 171 metros cuadrado…
$350,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
No. 1275 Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 3 plantas. Levanevsky. Superficie total de 5…
$1,20M
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Hotel 750 m² en Lymanka, Ucrania
Hotel 750 m²
Lymanka, Ucrania
Área 750 m²
9209. Ofrecemos para la venta un hotel de 3 plantas en Tsarskoye Selo. El área total de 740 …
$750,000
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Hotel 257 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 257 m²
Odesa, Ucrania
Área 257 m²
27328. Venta de apartamentos de 3 niveles en Arcadia. En la planta baja hay una cómoda sala …
$490,000
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Hotel 130 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 130 m²
Odesa, Ucrania
Área 130 m²
23855. Vender un albergue existente como un negocio listo en la plaza. Sobornaya. Diseñado p…
$189,000
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Hotel 2 050 m² en Hrybivka, Ucrania
Hotel 2 050 m²
Hrybivka, Ucrania
Área 2 050 m²
No1290 Ofrecemos a la venta un centro de recreación en el resort más popular del Mar Negro, …
$400,000
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Hotel 750 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 750 m²
Odesa, Ucrania
Área 750 m²
7997. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 4 plantas en la zona de Odessa cerca de Arcadia…
$360,000
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Hotel 200 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
12169. Mini hotel con 8 habitaciones en la zona de 411 Baterías. Edificio independiente de 2…
$155,000
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Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33057 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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