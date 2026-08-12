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Restaurantes en venta en Ucrania

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Odesa
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Óblast de Odesa
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10 propiedades total found
Restaurante, cafetería 889 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 889 m²
Odesa, Ucrania
Área 889 m²
El formato exclusivo que aparece en el mercado es raramente: un nuevo edificio independiente…
$2,50M
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Restaurante, cafetería 210 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
Preparando un negocio en el corazón de la parte histórica de la niebla en la encrucijada de …
$250,000
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Restaurante, cafetería 150 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 150 m²
Odesa, Ucrania
Área 150 m²
Exclusiva oferta: legendario bar en Langeronovskaya, 150 m2 Dirección ooh Langeronovskaya, e…
$1,25M
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 210 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
Proposición exclusiva: legendaria confección con poder en el corazón Odesa. Addresses Wool. …
$1,15M
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Restaurante, cafetería 100 m² en Rozdilna, Ucrania
Restaurante, cafetería 100 m²
Rozdilna, Ucrania
Área 100 m²
¡Proposición única! Café en el centro del mundo Para llegar a la venta del café embellecido …
$355,000
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Restaurante, cafetería 450 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 450 m²
Odesa, Ucrania
Área 450 m²
Para la venta dos overkhov okrema Budivlya ( restaurant elegante) con Maidanchik ped be-a ki…
$600,000
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Restaurante, cafetería 275 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 275 m²
Odesa, Ucrania
Área 275 m²
Parece ser una habitación única en el centro histórico de Odessa, en la intersección de las …
$300,000
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Restaurante, cafetería 130 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 130 m²
Odesa, Ucrania
Área 130 m²
Coloque café/restaurante en el buitre. Trojka Prepárate para vender un restaurante de café a…
$260,000
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Restaurante, cafetería 500 m² en Óblast de Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 500 m²
Óblast de Odesa, Ucrania
Área 500 m²
Alquiler de un restaurante listo 500 m2 en Odessa es una oferta rentable para inversores y r…
$5,599
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Restaurante, cafetería 210 m² en Óblast de Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 210 m²
Óblast de Odesa, Ucrania
Área 210 m²
¡Alquiler!La sala de fachada es de 210 m2 - ideal para un centro médico o dentista.Alquilamo…
$2,351
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