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Dmd consulting

Ucrania, Kiev
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2018
En la plataforma
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4 años 4 meses
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Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
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dmdconsulting.biz/eng
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Sobre la agencia

DMD CONSULTING es una empresa que se especializa en inversiones inmobiliarias, ventas y arrendamiento de bienes raíces secundarios y nuevos edificios, atrayendo inversores para desarrolladores en Kiev y Ucrania.

El departamento de ventas de nuestra agencia inmobiliaria se especializa en atraer inversores para desarrolladores, vender y alquilar apartamentos secundarios, casas, casas adosadas, cabañas, terrenos y bienes raíces comerciales en Kiev y Ucrania.

También contamos con una gran lista de servicios relacionados con la inversión en bienes raíces; con su gestión, venta y alquiler, así como la preparación de los inmuebles y sus propietarios para estas actuaciones.

Servicios

Soporte para la compra, venta de inmuebles en Ucrania

Apoyo para alquilar y alquilar bienes raíces en Ucrania

Verificación legal de documentos de bienes raíces para la compra, venta, arrendamiento

Consultas sobre inversiones inmobiliarias en Ucrania

Manejo de su propiedad, pagando impuestos y facturas, supervisando el envío de dinero de inquilinos a cualquier país

Obtención de la ciudadanía ucraniana

Residence/registration services in Ukraine for Ukrainian citizens and foreign citizens

Desarrollo del concepto de edificios de apartamentos para el desarrollo en Ucrania

Trabajos de proyecto en casas rurales y edificios de apartamentos en Ucrania

Consultas para los desarrolladores

Atrayendo inversores para desarrolladores para edificios de apartamentos, ciudades de casas rurales y más

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