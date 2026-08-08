Sobre la agencia

DMD CONSULTING es una empresa que se especializa en inversiones inmobiliarias, ventas y arrendamiento de bienes raíces secundarios y nuevos edificios, atrayendo inversores para desarrolladores en Kiev y Ucrania.

El departamento de ventas de nuestra agencia inmobiliaria se especializa en atraer inversores para desarrolladores, vender y alquilar apartamentos secundarios, casas, casas adosadas, cabañas, terrenos y bienes raíces comerciales en Kiev y Ucrania.

También contamos con una gran lista de servicios relacionados con la inversión en bienes raíces; con su gestión, venta y alquiler, así como la preparación de los inmuebles y sus propietarios para estas actuaciones.