DMD CONSULTING es una empresa que se especializa en inversiones inmobiliarias, ventas y arrendamiento de bienes raíces secundarios y nuevos edificios, atrayendo inversores para desarrolladores en Kiev y Ucrania.
El departamento de ventas de nuestra agencia inmobiliaria se especializa en atraer inversores para desarrolladores, vender y alquilar apartamentos secundarios, casas, casas adosadas, cabañas, terrenos y bienes raíces comerciales en Kiev y Ucrania.
También contamos con una gran lista de servicios relacionados con la inversión en bienes raíces; con su gestión, venta y alquiler, así como la preparación de los inmuebles y sus propietarios para estas actuaciones.
Soporte para la compra, venta de inmuebles en Ucrania
Apoyo para alquilar y alquilar bienes raíces en Ucrania
Verificación legal de documentos de bienes raíces para la compra, venta, arrendamiento
Consultas sobre inversiones inmobiliarias en Ucrania
Manejo de su propiedad, pagando impuestos y facturas, supervisando el envío de dinero de inquilinos a cualquier país
Obtención de la ciudadanía ucraniana
Residence/registration services in Ukraine for Ukrainian citizens and foreign citizens
Desarrollo del concepto de edificios de apartamentos para el desarrollo en Ucrania
Trabajos de proyecto en casas rurales y edificios de apartamentos en Ucrania
Consultas para los desarrolladores
Atrayendo inversores para desarrolladores para edificios de apartamentos, ciudades de casas rurales y más