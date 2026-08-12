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De inversiones en Novovolynsk, Ucrania
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Novovolynsk, Ucrania
🔥 Venta de 5 ha complejo de propiedades 🔥con ferrocarril privado, despacho aduanero y logíst…
$1,39M
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