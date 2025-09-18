Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Tosya
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Tosya, Turquía

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Tosya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Tosya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 000 m²
Número de plantas 3
🍇 Vineyard con 3-Storey House en Tosya Yazıçam – Inversión & Lifestyle Opportunity 🌿Venta: v…
$313,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir