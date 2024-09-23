Piso en edificio nuevo Nordic Sky

Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya y se distingue por la arquitectura lacónica y la comodidad de un hotel de cinco estrellas de élite.

En la parcela de 6678 m2 se ubicarán 3 bloques residenciales para 135 apartamentos. Un gran territorio y una variedad de lugares para el pasatiempo contribuye a un descanso cómodo sin una sensación constante de concurrencia.

Nordic Sky es ideal no sólo para la recreación, sino también para la residencia permanente, porque prestamos especial atención a la comodidad de los apartamentos de diseños competentes a aislamiento de sonido adicional.

Se ofrecen las siguientes opciones de diseño para elegir entre: 1+1 (58-59.5 m2), 2+1 (98-102 m2), 2+1 duplexes (114.5 m2), 3+1 duplexes (151-160 m2), 4+1 duplexs (231.5-242 m2).

Luminoso y moderno complejo residencial Nordic Sky se encuentra en el distrito de Tosmur - bastante cerca del centro de Alanya, sólo 6 km, y, al mismo tiempo, no tan ruidoso como el centro de la ciudad. Tosmur es una de las zonas más montañosas. Entre Tosmur y Kestel río Dim fluye, y un poco más en las montañas es estalactita cueva Dim. Es un área densamente poblada, pero al mismo tiempo no demasiado ruidosa. La distancia al aeropuerto de Antalya será de 130 km, y al aeropuerto de Gazipasa - 35 km.

La vida en Tosmur no se detiene por un minuto, en todas partes hay supermercados, tiendas de verduras, comestibles y souvenirs, farmacias, cajeros automáticos, panaderías, así como otras infraestructuras necesarias. El mercado del agricultor está a sólo 800 metros. Las playas de Tosmur son consideradas entre las mejores de la región. Hasty en invierno y en verano, el río de montaña Dim Chai ofrece notas refrescante y crea un ambiente especial en la zona.

Complejo residencial Nordic Sky tiene una gran área y una excelente infraestructura propia para la recreación y la vida cómoda, una variedad de objetos que no te dejarán indiferente, porque aquí encontrarás:

Piscina exterior (370 m2) con toboganes;

Piscina para niños (37 m2);

Piscina cubierta climatizada (54 m2) y jacuzzi;

El gimnasio (92 m2);

Hammam turco;

¿Sauna?

Sala de vapor romana;

Salas de masaje;

Lobby y sala de estar con bar;

Juego con billar y tenis de mesa;

Zona de juegos;

Mini-cinema;

El parque infantil;

Jardín con diseño paisajístico y fuentes;

Tribunal de Tenis;

Estacionamiento abierto;

Estacionamiento cubierto, incluso para bicicletas;

Almacenes;

2 ascensores en cada bloque;

antena satélite;

Generador de electricidad;

Vigilancia de video, cuidador, seguridad.

Nordic Los bloques residenciales Sky se construyen de acuerdo con los estándares europeos para las tecnologías modernas utilizando materiales de alta calidad. Todos los apartamentos están alquilados en un acabado limpio.

Características de los apartamentos:

Altura de techo 3 m;

Puerta de entrada de acero, puertas interiores lacadas de alta calidad;

Las paredes están pintadas con pintura lavable.

Ventanas con doble acristalamiento y perfil de aluminio;

revestimiento de suelo – porcelana / baldosas de cerámica;

Conjunto de cocina de MDF ventilado con encimera de granito;

fontanería de calidad;

Baños totalmente equipados con cabinas de ducha;

Calefacción de suelo eléctrico en baños;

Forro para la instalación del sistema de calefacción;

Intercomunicación de vídeo, tomas de corriente para Internet y televisión IP;

Las unidades externas de aire acondicionado están situadas en habitaciones técnicas al final del edificio;

Sistema doméstico inteligente en la configuración básica;

Sistema de filtración de agua adicional para el complejo residencial;

Instalación:

En el complejo residencial Nordic Sky, ofrecemos plazos sin intereses con un pago reducido de sólo el 30% del valor total de la propiedad.