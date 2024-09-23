  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$760,489
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27779
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$88,559
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$432,754
Barrio residencial One bedroom apartment in Angels home, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$106,773
Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turquía
de
$281,825
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$248,710
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$760,489
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Mostrar todo Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Oba, Turquía
de
$127,060
-Estamos encantados de ofrecerle el proyecto de inversión de nueva construcción en Alanya, Oba. El proyecto está idealmente ubicado a 5 minutos del centro de Alanya, Oba y las playas, flanqueado por un hermoso complejo residencial, calles y tiendas, encontramos este nuevo complejo residencia…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$156,546
Por qué esta propiedad؟ Contempla una de las vistas al mar más bellas del mar de Mármara en Estambul europea. Ubicación central dentro del distrito de Beylikduzu; Es una oportunidad de inversión imperdible, con altas tasas de ganancias inmobiliarias. El sistema doméstico inteligente - y el …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Barrio residencial Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Turquía
de
$123,323
Nos complace presentar este Proyecto con un período de pago de dos años. Esta es una oportunidad para comprar este apartamento con precios iniciales y con un plan de pago de 2 años. Este es un nuevo proyecto de élite en Alanya, Mahmutlar, ubicado en una zona muy bonita cerca de tiendas local…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones