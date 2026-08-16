Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konyaalti
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Konyaalti, Turquía

;
Ático Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Elegante apartamento cerca de la playa en Konyaaltı Antalya Piso dúplex está situado en el…
$320,416
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$400,231
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
El ático se encuentra en Konyaaltı / Gürsu, uno de los barrios más elite y prestigioso de An…
$403,734
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$275,304
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$331,957
Dejar una solicitud
TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Amplio ático en la avenida principal de Konyaaltı, Liman Este dúplex de 2 dormitorios se enc…
$354,599
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 141 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina en la carretera principal de Antal…
$881,404
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios en Liman, Antalya a poca distancia de las playas El barr…
$341,293
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$225,371
Dejar una solicitud
Ático Ático 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 325 m²
Piso 1/2
Apartamento Dúplex en Venta en una Ubicación Privilegiada en Antalya Konyaaltı Situado en un…
$460,382
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir