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Áticos del mar en Venta Konyaalti, Turquía

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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 6/7
Apartamentos a Plazos con Aparcamiento Cubierto en Konyaaltı Antalya Estos apartamentos está…
$2,18M
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
El ático se encuentra en Konyaaltı / Gürsu, uno de los barrios más elite y prestigioso de An…
$403,734
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 141 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina en la carretera principal de Antal…
$881,404
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