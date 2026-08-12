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Mansiones del mar en venta en Estambul, Turquía

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Casa grande 15 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa grande 15 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 3
Mansión Histórica en Fatih con Vistas al Mar Restorable para Grandes Inversiones La mansión …
$2,05M
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