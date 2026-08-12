Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Casa grande

Mansiones en venta en Estambul, Turquía

;
Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 15 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa grande 15 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 3
Mansión Histórica en Fatih con Vistas al Mar Restorable para Grandes Inversiones La mansión …
$2,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir