Propiedades residenciales en venta en Gebze, Turquía

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 5/5
$4,427
Apartamento 5 habitaciones en , Turquía
Apartamento 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
Piso 5/5
$14,76M
