  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mar Negro
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Región del Mar Negro, Turquía

Duzce
3
Trabzon
1
Yomra
1
Bartin
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Mostrar todo Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residencia 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 23
Área 95–260 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto está ubicado en Kadıköy, el corazón del lado asiático de Estambul. * En 10 minutos se puede llegar al primer puente que conecta el lado asiático con el europeo. * El túnel Avrasiya está a 5 minutos. * A 5 minutos de la línea de metrobús. • Estación de metro a 15 minutos. * …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.0
190,000
Apartamentos 2 habitaciones
135.0
450,000
Apartamentos 3 habitaciones
215.0
560,000
Apartamentos 4 habitaciones
260.0
990,000
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$59,980
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento, tiendas.Terminación - Agosto, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteSistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 4.1 kmUniversidad - 2,6 kmCentro de la ciudad - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$70,994
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 4,7 kmUniversidad - 3,7 kmCentro de la ciudad - 5 kmParada de autobús - 10 metros
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$205,793
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento, gimnasio, piscina.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteSistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 2.2 kmUniversidad - 6,7 kmCentro de la ciudad - 2.8 kmParada de a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Complejo residencial Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Complejo residencial Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Área 187–192 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MARINCITY TRABZON, el prestigioso proyecto de apartamentos que trajo características innovadoras en bienes raíces a la ciudad. Los estándares de lujo y comodidad se redefinen en Kasusutu, Yomra, el nuevo centro de atracción en el corazón del Mar Negro, Trabzon.   Para aquellos cuyos ojos e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
187.0
407,080
Desarrollador
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir