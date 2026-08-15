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Dúplex del mar en venta en Alanya, Turquía

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Dúplex 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Dúplex 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *A 150 MTS DEL MAR *VISTA COMPLETA AL MAR Dúplex de 4+1 250 m2 9 y 1…
$172,421
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