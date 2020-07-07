Villa Villa Qabalah

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:

Ideal para quienes buscan alojamiento de lujo en Phuket con la opción de ingresos pasivos. Este proyecto está diseñado para familias e inversores que valoran la comodidad y las ganancias a largo plazo.

Sobre la ubicación:

Villa Qabalah está situada cerca de la pintoresca playa de Bangtao en la costa oeste de Phuket. Esta popular zona ofrece numerosos restaurantes, centros comerciales y zonas de ocio como Boat Avenue y Porto De Phuket. La proximidad a la playa y la infraestructura bien desarrollada hacen que esta ubicación sea especialmente atractiva para inversores y residentes.

Sobre el proyecto:

Villa Qabalah es un complejo moderno de villas equipadas con todas las comodidades para una vida cómoda. El proyecto consta de tres tipos de villas: Villa Moss (2 dormitorios), Villa Fern (3 dormitorios) y Villa Pine (4 dormitorios). Una característica única de todas las villas son las magníficas terrazas y jardines en la azotea. Villa Moss y Villa Fern se ofrecen con una opción de gestión de arrendamiento de 10 años, lo que garantiza un ingreso anual del 5%, así como una recompra al precio base después de 10 años. Villa Pine se puede comprar para residencia personal.

Servicios:

CCTV, servicio de conserjería, espacio de coworking, sala de fitness, jardines, vestíbulo, salón, estacionamiento, restaurante, terrazas en la azotea, sauna, seguridad, jardines elevados, piscina, zona de yoga.

Atractivo para la inversión:

Villa Qabalah ofrece oportunidades de inversión únicas. Una renta de alquiler garantizada del 5% anual, gestión de arrendamiento a largo plazo por 10 años y la posibilidad de recompra al precio base hacen que este proyecto sea ideal para inversores que buscan ingresos estables e inversiones de capital.

Las 3 características principales:

A poca distancia de la playa de Bangtao. 5% de ingresos de alquiler garantizados. Villas modernas con terrazas y jardines en la azotea.

