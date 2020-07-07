  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Si Sunthon
  4. Villa Villa Qabalah

Villa Villa Qabalah

Si Sunthon, Tailandia
de
$416,334
;
21
Dejar una solicitud
ID: 21929
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1001210000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:
Ideal para quienes buscan alojamiento de lujo en Phuket con la opción de ingresos pasivos. Este proyecto está diseñado para familias e inversores que valoran la comodidad y las ganancias a largo plazo.

Sobre la ubicación:
Villa Qabalah está situada cerca de la pintoresca playa de Bangtao en la costa oeste de Phuket. Esta popular zona ofrece numerosos restaurantes, centros comerciales y zonas de ocio como Boat Avenue y Porto De Phuket. La proximidad a la playa y la infraestructura bien desarrollada hacen que esta ubicación sea especialmente atractiva para inversores y residentes.

Sobre el proyecto:
Villa Qabalah es un complejo moderno de villas equipadas con todas las comodidades para una vida cómoda. El proyecto consta de tres tipos de villas: Villa Moss (2 dormitorios), Villa Fern (3 dormitorios) y Villa Pine (4 dormitorios). Una característica única de todas las villas son las magníficas terrazas y jardines en la azotea. Villa Moss y Villa Fern se ofrecen con una opción de gestión de arrendamiento de 10 años, lo que garantiza un ingreso anual del 5%, así como una recompra al precio base después de 10 años. Villa Pine se puede comprar para residencia personal.

Servicios:
CCTV, servicio de conserjería, espacio de coworking, sala de fitness, jardines, vestíbulo, salón, estacionamiento, restaurante, terrazas en la azotea, sauna, seguridad, jardines elevados, piscina, zona de yoga.

Atractivo para la inversión:
Villa Qabalah ofrece oportunidades de inversión únicas. Una renta de alquiler garantizada del 5% anual, gestión de arrendamiento a largo plazo por 10 años y la posibilidad de recompra al precio base hacen que este proyecto sea ideal para inversores que buscan ingresos estables e inversiones de capital.

Las 3 características principales:

  1. A poca distancia de la playa de Bangtao.
  2. 5% de ingresos de alquiler garantizados.
  3. Villas modernas con terrazas y jardines en la azotea.

Contáctenos mediante el siguiente formulario o llámenos, ¡responderemos todas sus preguntas!

*Entradas de regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con precio desde $100,000.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 237.0 – 617.5
Precio por m², USD 1,622 – 2,190
Precio del apartamento, USD 456,293 – 1,09M

Localización en el mapa

Si Sunthon, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Casa club PRIME PANO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,27M
Villa Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$685,471
Villa MONO Champaca
Thalang, Tailandia
de
$591,435
Villa 4 Seasons Botanica
Thalang, Tailandia
de
$679,443
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Tailandia
de
$984,684
Está viendo
Villa Villa Qabalah
Si Sunthon, Tailandia
de
$416,334
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Mostrar todo Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 493–535 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Perfecto para aquellos que realmente aprecian el lujo, la tranquilidad y el estilo tailandés moderno, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. Este proyecto está diseñado para compradores exigentes que buscan un lugar c…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tailandia
de
$80,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Villas SABAI HOME 8 en Bang Lamung, Pattaya! ¡Una atractiva inversión en tu futuro! ¡Plan de pago disponible! ¡Completamente amueblado! Cada residencia cuenta con diseños generosos que brindan comodidad y conveniencia a los residentes. Para aquellos que buscan una combinación armoniosa de t…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Mostrar todo Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$924,237
Número de plantas 2
oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!¡Instalación! ¡Con mobiliario completo!CHARIN Pattaya es un pueblo premium que combina líneas limpias de diseño escandinavo, funcionalidad y relajación tropical. Amplias villas con acabados de diseño,…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones